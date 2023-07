Acompañado de Sergio Fajardo, el exsenador Jorge Enrique Robledo inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

“Ese es un fenómeno que se presenta desde las elecciones de Senado. Toda mi votación subió en cada elección y siempre hubo votos de sectores populares, de clases medias y empresarios. Yo tengo cierta capacidad para unir y reflejar puntos de vista que puedan coincidir, si no en todo, por lo menos en cosas importantes entre distintos sectores. Estoy seguro de que me va a ir muy bien en ese sentido, porque yo no represento una idea de cambio o llamémosla de izquierda. También, por ejemplo, cero tradición de lucha armada o de defensa de la lucha armada. Nunca he propuesto estatizar la economía, defiendo la economía empresarial, entre otras cosas, porque genera economía y desarrollo, y ahí se consiguen los mejores empleos. Defiendo a los trabajadores, el empleo, los mejores ingresos y los derechos de los trabajadores”, comentó.