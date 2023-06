Jorge Enrique Robledo confirma que va por la Alcaldía de Bogotá y le envía mensaje al presidente: “No voy a llegar a pelear con Petro”

Jorge Enrique Robledo agitó este miércoles el tablero político. El exsenador confirmó que será candidato a la Alcaldía de Bogotá, que es considerado el segundo cargo político más importante del país.

En diálogo con SEMANA, Robledo descartó que vaya a revivir la Coalición Centro Esperanza y habló de su relación con el presidente Gustavo Petro en caso de llegar a la Alcaldía de la capital.

SEMANA: ¿Ya es confirmado que se lanza a la Alcaldía de Bogotá o aún lo está pensando?

JORGE ROBLEDO (J.R): Eso ya es un hecho.

SEMANA: ¿Por qué decidió lanzarse al ruedo?

J.R.: Estamos convencidos en Dignidad y Compromiso Ciudadano de que esta es la opción que necesitan los bogotanos y las bogotanas. Vamos a hacer la lucha para convencer a la ciudadanía de la capital Colombia de que es por aquí, por donde hay que hacer las modificaciones o las reformas que haya que hacer.

SEMANA: ¿Se lanza por Dignidad o va en alianza?

J.R.: Recordemos que Dignidad y Compromiso Ciudadano se fusionaron en un solo partido, entonces hoy nos llamamos Dignidad y Compromiso, esa es nuestra candidatura, pero por supuesto que la idea es poder trabajar con otros sectores. Una ciudad como Bogotá exige una propuesta de unidad para poder ganar y para poder gobernar.

SEMANA: Cuando usted hablar de otras fuerzas, ¿podría pensarse que vuelve la Coalición Centro Esperanza?

J.R.: No, eso está descartado, de ninguna manera vuelve la Coalición Centro Esperanza. Esa fue una etapa muy importante de la vida nacional, pero ya se vivió. Pero si lo explico en este sentido, nosotros como Dignidad y Compromiso Ciudadano nos definimos como una tercera fuerza, ¿qué quiere decir eso? No somos parte de las fuerzas tradicionales que han gobernado el país, que son al final las fuerzas que llevaron a la Presidencia a Gustavo Petro con sus desaciertos, pero tampoco somos de las fuerzas que apoyan a este Gobierno. Eso ya marca una diferenciación muy grande.

Nosotros estamos ahí, pero hay otros sectores que no quieren estar con las fuerzas tradicionales, pero tampoco quieren estar en el Gobierno.

SEMANA: No se descarta que lleguen otros líderes a apoyarlo…

J.R.: Eso es parte de lo que hay que mirar, pero por supuesto que tiene que ser gente que cumpla con unas líneas rojas, porque hay acuerdos que no vamos a hacer porque tenemos diferencias muy grandes, cosa que tampoco quiere decir que con nuestros contradictores vamos a una pelea a muerte y cosas de ese corte, porque hay que llegar a unir a Bogotá. No podemos llegar a convertir eso en un instrumento en contra de esos sectores.

SEMANA: Pero usted sí ha sido un duro crítico del presidente Gustavo Petro, ¿llegará a la Alcaldía de Bogotá a hacerle contrapeso a Petro?

J.R.: Son los dos principales cargos del país y tienen su importancia, pero el propósito no es ese, no vamos a llegar a pelear con Petro, el propósito es gobernar de la mejor manera a Bogotá, espero que podamos hacer con el doctor Petro una labor coordinada en beneficio de Bogotá. Lo principal son los bogotanos y las bogotanas, espero poder desarrollar con el doctor Petro unas relaciones cordiales. Bogotá necesita que el Gobierno nacional la respalde con todo tipo de recursos, entre otras cosas porque Bogotá le aporta a la Nación más que otra ciudad del país.

SEMANA: ¿Ya ha hablado con Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo para alguna alianza?

J.R.: Hemos conversado con ellos, tengo con ellos unas relaciones cordiales y hemos conversado, la idea es conversar con todos, la idea es hacer esfuerzo para ganar espacios.

SEMANA: ¿El metro de Bogotá debe ser subterráneo o elevado?, ¿qué hay que hacer para que los bogotanos tengan Metro?

J.R.: Pues ya hay un contrato para construir el Metro, yo los contratos los voy a respetar, usted no puede llegar a una Alcaldía a violar contratos, mientras ese sea el contrato, esperemos que se desarrolle de la mejor manera.

SEMANA: Frente al tema de seguridad, ¿qué se debe hacer en Bogotá?

J.R.: A ese tema me voy a aplicar con mucha dedicación, ese es un tema muy sentido para los bogotanos. Estoy convencido de que vamos a tener el respaldo del Gobierno nacional con más recursos, necesitamos más recursos para que tengamos más pie de fuerza en Bogotá y al mismo tiempo más instrumentos técnicos. Cuente con que me voy a rodear de la mejor gente. Yo soy una persona del mundo de la técnica, fui casi 30 años profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional. El primer asunto en el que uno no puede fallar es rodearse de la mejor gente.