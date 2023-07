“Los hechos nos dan, cada vez más, la razón”: Jorge Enrique Robledo recuerda cuando denunció a la campaña de Zuluaga con Odebrecht, en el Congreso

El precandidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, se refirió al escándalo que se generó alrededor del excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, tras los audios revelados por SEMANA, en los que reconoce que sabía del ingreso de los dineros de Odebrecht.

Robledo recordó cuando hizo la denuncia en el Congreso y eso le molestó a algunos congresistas del Centro Democrático de ese entonces. “Hice cinco debates en la plenaria del Senado, exigiendo que se conociera la realidad de lo ocurrido en el caso Odebrecht. Y los hechos nos dan cada vez más la razón. La cero tolerancia con la corrupción debe unirnos a los colombianos”, recordó el congresista.

Desde abril de 2017, hice 5 debates en la plenaria del Senado exigiendo que se conociera la realidad de lo ocurrido en el caso Odebrecht.

Y los hechos nos dan cada vez más la razón.

“Y dijimos que la campaña de Óscar Iván Zuluaga había sido acusada de plata de Odebrecht y esa acusación también está probada. Y dijimos que había inmensa acusación”, aseguró Robledo en 2017 en la plenaria del Senado.

En ese momento, algunos senadores del uribismo reclamaron fuertemente a Robledo por sus declaraciones. “¡Acusación! Y está probado que la acusación existe. Lo acusó el señor Duda Mendonça ante la justicia brasileña”, aseguró Robledo. “¡De entrar plata a esa campaña!”, repitió varias veces el senador, mientras los del uribismo gritaban fuertemente, entre ellos, el exsenador Carlos Felipe Mejía. El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, hoy presidente del Partido Conservador, pedía “orden en la plenaria”. El hecho fue calificado como un “energúmeno” por Robledo.

Jorge Enrique Robledo se refirió al tema en unos debates en el Congreso. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Para no olvidar: el Centro Democrático se paró en las pestañas e hizo pataleta cuando Jorge Enrique Robledo les recordó que estaba probada la denuncia en contra de Óscar Iván Zuluaga por haber recibido plata corrupta de Odebrecht”, afirmó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, quien también compartió el video.

En lo revelado por SEMANA, hay un hecho relacionado a Mendonça que muestra que Zuluaga quería tapar la verdad. El excandidato le cuenta a Daniel García Arizabaleta que tiene en marcha una estrategia que involucra, en ese entonces, al publicista y experto en campañas José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda Mendonça, quien falleció en 2021.

“Hoy en la tarde, por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil”, le contó Zuluaga a Arizabaleta.

El excandidato reconoce el ingreso de los dineros en la campaña del 2014. - Foto: AFP

Tras el escándalo y la evidencia contundente de que Zuluaga sabía que había ingresado ese dinero de la multinacional brasileña, el Centro Democrático le ha reclamado, porque aseguran haberse sentido engañados hasta ahora. Varios de ellos defendieron al excandidato en su momento, negando los hechos.

Incluso, en los audios entre Zuluaga y Arizabaleta, él le cuenta de una reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe y su esposa Lina, en la que le hizo creer que era inocente. “Yo le dije al presidente Uribe, yo no había hablado con él, sino como el día después de la cirugía, nunca más. Fue un encuentro difícil. Fui con mi señora y él estaba con doña Lina, hablando ahí huevonadas, que el partido, que las listas (...). Luego me senté y le hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, pero fue un momento muy emotivo”, aseguró Zuluaga.

Zuluaga reconoce en los audios conocer el ingreso de los dineros. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Me paré y le dije: mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, aseguró.

Según Zuluaga, así terminó el encuentro con el expresidente Uribe. “Fue muy difícil, mi señora estaba sentada y yo lloré, muy difícil, al presidente se le escurrieron las lágrimas. Doña Lina se paró y dijo: ‘hombre, esto es un ejemplo para el país, de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida’ (...). Terminamos, me fui para el aeropuerto y él (Uribe) aceptó eso”, contó el excandidato presidencial.