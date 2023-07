“Nos sentimos engañados”: Paloma Valencia reacciona ante escándalo contra Óscar Iván Zuluaga por Odebrecht revelado por SEMANA

El Centro Democrático, el partido político que avaló a Óscar Iván Zuluaga en sus aspiraciones presidenciales, no ocultó su molestia por el más reciente escándalo que destapó SEMANA y que confirma que el reconocido economista y líder político sí había recibido millonarios recursos económicos de la multinacional Odebrecht para financiar su estructura electoral en el 2014.

De hecho, este medio reveló los audios en los que se escucha al propio Zuluaga confesar que sabía del ingreso de dineros de la multinacional a su campaña. Los entregó a la Fiscalía Daniel García Arizabaleta, uno de los hombres más cercanos del excandidato presidencial, quien actualmente busca un principio de oportunidad con la justicia.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue vehemente con su crítica a Zuluaga, un hombre al que respaldó de frente en sus aspiraciones políticas y lo defendió en más de una oportunidad.

Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht - Foto: Foto 1. SEMANA. Foto 2: Archivo SEMANA

“Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga: la rectitud es una sola, el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones”, dijo.

Agregó: “Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza”.

¿Por qué desconcierto? Valencia expresó “que todos los colombianos que votamos y creímos en él, nos sentimos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones”.

Álvaro Uribe está molesto con Óscar Iván Zuluaga. - Foto: guillermo torres-semana

Añadió: “tristes porque sabemos que viene un duro proceso. Le pedimos a Dios que le de fortaleza para sobre llevarlo y acompañe a su familia. Que prime la transparencia”.

Cabe recordar que Daniel García grabó las comunicaciones telefónicas entre él y Zuluaga luego de la derrota del candidato del Centro Democrático en segunda vuelta.

En los audios, Zuluaga confiesa haber recibido dinero proveniente de la empresa multinacional Odebrecht para financiar la publicidad. El material está en manos de las autoridades y el excandidato presidencial está cerca de ser imputado por delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

Igualmente, su hijo David Zuluaga Martínez está en el ojo del huracán, debido a que él figuró como gerente de la campaña. Está a la espera de enfrentar cargos por fraude procesal.

“Aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo. Un secreto de sangre”, le dijo Óscar Iván Zuluaga al padre Arturo Uría. - Foto: Juan Carlos Sierra Blog / juan carlos sierra-semana / : guillermo torres-semana

La cabeza del Centro Democrático (partido de Zuluaga cuando aspiró a la presidencia), el expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló sobre este hecho el fin de semana.

En su cuenta personal de Twitter, calificó este escándalo como una auténtica tragedia.

“Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça”, inicia el trino del Uribe. Posteriormente, señaló que ellos fueron a Brasil y le dijeron a García que todo estaba listo.

Uribe, entonces, se reunió con el exdirector de Invías para corroborar esa información, pero la respuesta fue “no es verdad”. En un inicio, García le negó al exmandatario aquella versión, pero él no la enfrentó.

Con respecto a Zuluaga, el exmandatario informó que quería que el candidato de 2014 lo fuera también cuatro años después, siempre y cuando quedara aclarado el escándalo, con la comprobación de que no se recibió dinero de Odebrecht. “Mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”, declaró Uribe.

En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia pic.twitter.com/xyKkXPIYGN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2023

Acto seguido, el excandidato presidencial afirmó que no había nada en Brasil que lo inculpara, sumado a que Duda Mendoça declaró que tampoco tenía vínculos con él.

“El dr. Jaime Granados, quien recibió poder de Odebrecht, me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona, que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Óscar Iván” (sic), declaró el expresidente al indicar que en esa misma conversación le preguntó a Granados sobre la posible financiación de Odebrecht a la campaña de Santos, pero el abogado no dijo nada por su acuerdo de confidencialidad.

En otro trino relacionado al tema, el expresidente expresó: “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”.