Admiten tutela contra Miguel Polo Polo por insultar en redes a Francia Márquez, María Fernanda Carrascal y Cecilia Orozco

El Juzgado 50 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió una tutela contra Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, por insultar por medio de Twitter a la vicepresidenta Francia Márquez, la congresista María Fernanda Carrascal y a la periodista Cecilia Orozco Tascón. La acción judicial, interpuesta por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, argumenta que el parlamentario discrimina a las mujeres y ejerce violencia psicológica por medio de sus mensajes.

Miguel Polo Polo. - Foto: Juan Carlos Sierra

En la tutela se anexaron trinos del congresista contra las mujeres, en los que usa calificativos como “feminazis” y “locas”. Además, en los casos de la vicepresidenta y la periodista, Polo Polo las insultó por su apariencia física y por su peso.

Frente a la evidencia anexada por el abogado, el despacho solicitó que la Cámara de Representantes haga parte del trámite de la tutela para el esclarecimiento de los hechos narrados. De esta forma, se le notificará a David Racero, presidente de la corporación, sobre la admisión de la acción judicial.

Polo Polo, quien se ha destacado por su actividad en la red social, las ha catalogado de “locas” y hasta “feminazis”. Esta situación motivó la presentación de una tutela en contra del congresista para que se siente un precedente frente a la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana y la integridad personal de las mujeres. Igualmente, que se establezca un derecho a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres.

En la acción judicial presentada por el abogado Germán Calderón España se señala que por estas publicaciones las mujeres están siendo discriminadas y siendo objeto de violencia psicológica por cuenta de los mensajes en Twitter por parte de Miguel Polo Polo; “además, por la violación de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad física”.

Representante María Fernanda Carrascal. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En la tutela, conocida por SEMANA, se citan cinco trinos publicados por Polo Polo en su cuenta verificada en la que cuestiona a la vicepresidenta, la representante a la Cámara y a la directora de Noticias Uno. “(...) aceptaciones que tienen tiene una alta significación por cuanto puede causar un daño psicológico, como también una violencia en su contra”.

Vicepresidenta Francia Márquez.

El abogado tutelante señala que, como señala la Constitución Política y varios fallos de la Corte Constitucional, está prohibido cualquier tipo de acto discriminatorio y humillante en contra de las mujeres.

En este sentido se señala que todo este tipo de mensajes producen una violencia psicológica contra las mujeres. Por esto, le pidió al Consejo de Estado que emita medidas protectoras en favor de las mujeres “en particular amenazadas, violentadas y discriminadas, y, en general en favor de todas las mujeres, para impedirle al accionado que continúe publicando mensajes de índole discriminatorio y con violencia de género”.

Polo Polo arremetió contra la vicepresidenta

El representante Miguel Polo Polo, quien ocupa la curul de las negritudes, respondió a la entrevista de Francia Márquez en SEMANA, donde la vicepresidenta justifica sus desplazamientos en helicóptero argumentando que si fuera “blanca y de élite” esto no se convertiría en un escándalo.

En un video, Polo Polo le pidió a la vicepresidenta que se quite “las cadenas mentales”.

Respondiendo a Francia Márquez y el gobierno del "cambio". Traicionaron a sus votantes y hoy son ellos quienes están viviendo sabroso. pic.twitter.com/tsmgC7nwGU — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 14, 2023

“Le recomiendo que vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad y tanto resentimiento que carga en el alma”, manifestó Polo Polo en Twitter.

El congresista recalcó que a la vicepresidenta no se le critica por su color de piel o por su pasado como empleada doméstica. “Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismo para querer tapar o excusar sus despilfarros y su vida de excesos. A usted se le critica su incoherencia, no es cuestión de que si es legal o no que usted vaya en un helicóptero a Dapa, es cuestión de ética”.

De acuerdo con Polo Polo, Márquez y el presidente Gustavo Petro no están siendo coherentes con la austeridad que prometieron en campaña.

Finalmente, Polo Polo mandó a la vicepresidenta a estudiar: “Vaya y estudie, para que deje tanta brutalidad e ignorancia”. De acuerdo con el congresista, Márquez dijo “no sé” más de 10 veces en la entrevista con SEMANA.