La fuerte respuesta de Miguel Polo Polo a Francia Márquez: “Vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad”

El representante Miguel Polo Polo, quien ocupa la curul de las negritudes, respondió a la entrevista de Francia Márquez en SEMANA, donde la vicepresidenta justifica sus desplazamientos en helicóptero argumentando que si fuera “blanca y de élite” esto no se convertiría en un escándalo.

En un video, Polo Polo le pidió a la vicepresidenta que se quite “las cadenas mentales”.

Respondiendo a Francia Márquez y el gobierno del "cambio". Traicionaron a sus votantes y hoy son ellos quienes están viviendo sabroso. pic.twitter.com/tsmgC7nwGU — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 14, 2023

“Le recomiendo que vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad y tanto resentimiento que carga en el alma”, manifestó Polo Polo en Twitter.

El congresista recalcó que a la vicepresidenta no se le critica por su color de piel o por su pasado como empleada doméstica. “Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismo para querer tapar o excusar sus despilfarros y su vida de excesos. A usted se le critica su incoherencia, no es cuestión de que si es legal o no que usted vaya en un helicóptero a Dapa, es cuestión de ética”.

De acuerdo con Polo Polo, Márquez y el presidente Gustavo Petro no están siendo coherentes con la austeridad que prometieron en campaña.

Francia Márquez arrendó una lujosa casa en Dapa. - Foto: Fotomontaje SEMANA

“Hasta criticaron en su momento que el presidente Iván Duque utilizara el avión presidencial para llevar a sus hijos, pero ahora que usted está viviendo sabroso en la Vicepresidencia, se gasta 60 millones de pesos por hora para ir en un helicóptero a su mansión en Dapa”, agregó el congresista.

En la entrevista, Francia Márquez aseguró que todos los presidentes y vicepresidentes utilizaban esos medios de transporte durante su gobierno. Frente a esto, Polo Polo asegura que tanto ella como Gustavo Petro “engañaron a los colombianos” por no cambiar esta conducta.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Los negros de Colombia hoy no nos sentimos representados por usted. Es más, sentimos pena y vergüenza. Lo único que hacen sus declaraciones es crear una lucha racial que no existe. Los negros en Colombia somos gente echada para adelante, somos gente que no nos victimizamos, que no andamos recordando un pasado de hace 170 años que ya se superó. Somos negros que no andamos con resentimientos, que miramos hacia el futuro y no hacia atrás, como sí lo hace usted”, sostuvo el representante de oposición.

Polo Polo también aseguró que el polémico “de malas” no está dirigido a las élites del país.

“Es a las clases bajas, las clases populares, a quienes su Gobierno del cambio les clavó impuestos a la comida por medio de una reforma tributaria para que ustedes pudieran vivir sabroso. No es a las élites a quienes usted dice ‘de malas’, es a las familias de los policías y militares que murieron esperando refuerzos de la Fuerza Pública, mientras usted utilizaba los helicópteros del Estado para ir a su mansión en Dapa”, agregó, pidiéndole a la vicepresidenta que se mude a la casa que se le asignó en Bogotá con su familia, para que sus traslados en helicóptero no generen costos a la nación.

Incluso, habló sobre la preocupación de la vicepresidenta por su seguridad, manifestando que quienes “asesinan y matan en este país son las guerrillas”.

Miguel Polo Polo, congresista por las negritudes. - Foto: Twitter: Miguel Polo Polo

“Una de esas guerrillas es el ELN, que en su página oficial manifestó el apoyo a la Vicepresidencia a usted, porque según este grupo delincuencial usted era la candidata de los nadie. O sea, de ellos. Dudo mucho que ellos la quieran matar a usted, más cuando su Gobierno les otorgó estatus político y está buscando de muchas maneras darles beneficios políticos”, recalcó.

Finalmente, Polo Polo mandó a la vicepresidenta a estudiar: “Vaya y estudie, para que deje tanta brutalidad e ignorancia”. De acuerdo con el congresista, Márquez dijo “no sé” más de 10 veces en la entrevista con SEMANA.