“Polo Polo podría perder la curul”: Alí Bantú, vocero del Partido Ecologista, alerta las sanciones que podría acarrear el congresista

El secretario general de la colectividad aseguró que si el parlamentario continúa criticando a Petro y a Francia Márquez acarreará sanciones disciplinarias. Además, dijo que es ”un joven endoracista que se la ha subido el poder a la cabeza” y que no representa a las negritudes.

Una decisión del CNE dejó en serios aprietos la curul del congresista Miguel Polo Polo, que es reconocido por ser una de las voces más agudas de la derecha y críticas con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. El tribunal electoral determinó que la colectividad a la que pertenece Polo Polo, el Partido Ecologista, puede ser de Gobierno, como lo decidieron cuando les dieron la personería jurídica.

En entrevista con SEMANA, el vocero y secretario general del partido, Alí Bantú, explicó las sanciones que le podrían imponer al parlamentario si no sigue los lineamientos de la colectividad. Aseguran que si sigue atacando a Petro y Márquez, podría incluso perder la curul.

SEMANA: ¿Por qué el Partido Ecologista tomó la decisión de declararse cercano al Gobierno de Gustavo Petro?

ALÍ BANTÚ (A.B.): Porque el Partido Ecologista nace precisamente inspirado en la propuesta de cambio, de justicia ambiental y justicia social de Francia Márquez y Gustavo Petro. Es importante aclarar que tanto el Consejo Comunitario, que avaló a Polo Polo, que posteriormente reconoció su error ante la opinión pública de haberlo hecho, es distinto al partido que surge como un derecho colectivo de la comunidad negra.

Polo Polo jamás participó en la construcción de este partido, quienes lo vienen construyendo son líderes sociales, comunitarios, muchos de ellos participamos de la construcción del movimiento ‘Soy porque somos’ y otros movimientos populares, y la consecuencia es lo que está viendo el país con la decisión de hacer parte de la coalición de Gobierno y apoyar la propuesta de cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez, es la consecuencia de muchos años de lucha.

Miguel Polo Polo es representante de las negritudes en el Congreso. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cuántos militantes y líderes tiene el partido, cómo está compuesto?

A.B.: Se reconoció la personería jurídica del partido el 10 de noviembre del año pasado. Polo Polo presentó un recurso para que no se le diera la personería jurídica. El CNE acaba de negarle los recursos que presentó el congresista y reafirma la decisión de crear el partido político que obedece a un derecho colectivo de la comunidad afro. Hoy representamos a líderes y lideresas de gran parte del país y estamos conformando el partido, próximamente vamos a hacer más anuncios.

SEMANA: En el caso de Polo Polo, el congresista ya dijo que seguiría siendo crítico del Gobierno de Petro a pesar de la decisión que tomaron, ¿qué podría pasar?

A.B.: Hay una normativa interna, entre ellos, el código de ética y disciplinario, así como las normas con respecto a la ley de bancadas. Eso regula el comportamiento de los congresistas y sus militantes. En este caso, el código de ética del partido regula la curul y su comportamiento, independientemente de quién la ostente. En ese sentido, Polo Polo debe de acoger la decisión del partido de apoyar y defender las propuestas de agenda legislativa que tenga el Gobierno, si no lo hace pues se ve avocado no solo a sanciones en materia disciplinaria con respecto al código de ética del partido, sino también a la ley de bancadas, donde hay unas reglas muy taxativas de procesos, incluso de pérdida de investidura por parte del partido y de cualquier ciudadano que pueda demandar el comportamiento del congresista si no obedece la decisión que acaba de tomar el partido político.

Polo Polo ha sido crítico con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Quiere decir que Polo Polo podría perder su curul si sigue siendo crítico del presidente Petro y del Gobierno?

A.B.: Exactamente. Polo Polo podría perder la curul si sigue atacando de esa manera tan ruin, tan baja a una mujer negra que viene de los sectores populares como Francia Márquez, si sigue atacando las propuestas que defiende el mismo Partido Ecologista.

SEMANA: ¿Qué opina de las críticas que ha hecho el congresista a la vicepresidenta Francia Márquez?

A.B.: Polo Polo es un joven endorracista que se la ha subido el poder a la cabeza y está simple y llanamente levantando gran parte de esos prejuicios que están soterrados en la sociedad colombiana, que es absolutamente racista, y él se vale precisamente de eso, que mucha gente le hace coro, sobre todo gente blanco-mestiza, para seguir azuzando esos prejuicios raciales que existen en la sociedad colombiana.

Estuve en desacuerdo cuando la vicepresidenta Francia Márquez, en un gesto de mucha humildad y de mucha humanidad, decidió conciliar con él los actos de racismo y discriminación racial de los que ella fue víctima por parte de Polo Polo y Marbelle. Hoy lo que estamos viendo es un joven que sigue azuzando un racismo, que sigue levantando polvos de una extrema derecha que ha sido racista con el pueblo y las comunidades afros.

Miguel Polo Polo ha sido cercano al Centro Democrático. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Como negritudes, ¿se sienten representados por el congresista?

A.B.: Yo no creo que ninguna persona negra en este país se sienta representada por Polo Polo, ni ninguna persona decente pueda aplaudirle las canalladas que comete este joven en contra de nuestra gente negra. Sentimos mucha vergüenza por este personaje.

SEMANA: Como partido que ahora hará parte de la coalición de Gobierno, ¿ya hablaron con el presidente Petro o alguien del Gobierno?

A.B.: No hemos tenido ningún acercamiento con el presidente Petro. Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido por convicción, porque hemos venido trabajando y defendiendo una agenda de cambio mucho antes de Petro, de Francia y vamos a seguir impulsando una agenda de paz, de justicia social y ambiental para el país.

Cuando llegue el momento de conversar con el presidente Petro, simplemente ratificaremos lo que hemos venido haciendo durante tantos años: defendiendo una agenda de las comunidades afros, una agenda progresista y de cambios por la vida que surge precisamente de los sectores populares y que lo apoyamos a él y a Francia en el marco de una campaña electoral; porque queremos un Gobierno distinto. La apuesta es profundizar con los sectores populares una agenda de transformación y de paz para el país.