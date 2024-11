El segundo es un centro administrativo municipal, que la inversión inicial se hizo en el periodo 2016-2019 por 3.248 millones de pesos y que, en la vigencia 2020 - 2023 se hicieron validar las pólizas y se invirtieron cerca de 400 millones de pesos. Hoy ese elefante blanco, el Centro Administrativo Municipal, tiene unas falencias en infraestructura porque no coincidían los planos arquitectónicos ni los diseños con lo que está construido. El reto de nosotros iniciando esta vigencia era hacer el análisis jurídico y el análisis técnico donde identificamos que tienen unas ciertas falencias en las lozas, las viguetas, la cimentación y no tenía una concordancia de lo que hay construido versus los planos que habían. Nos dimos a la tarea de concretar esa patología y de sacar nuevamente planos y diseños arquitectónicos para poder avanzar. Estamos logrando incluir este proyecto, que requiere más de 4.000 millones de pesos para poder culminar y no seguir gobernando donde estamos ahora porque como alcalde me encuentro gobernando en unos containers que están en comodato de una concesión, donde todos mis secretarios y funcionarios deben de tapar sus computadores para irse a sus casas todos los días. Con la ayuda de Dios se proyecta al 2026 darlo por finalizado.