Atentos: registrador Alexander Vega rompió su silencio y respondió por escándalo de audios revelados por SEMANA sobre Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht. Está contra la pared.

Alexander Vega Rocha, registrador nacional, rompió el silencio en medio del escándalo por los audios que prueban que Óscar Iván Zuluaga sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. De acuerdo con el excandidato, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) colaboró para “sacar en tablas” la investigación por financiación ilegal e insistió en que en la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera.

Frente a esto, el registrador desmintió a Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el excandidato.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, indicó el registrador en un comunicado.

Registrador Alexander Vega. - Foto: Registraduría Nacional

Además, frente a las dos investigaciones sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Zuluaga que el Consejo Nacional Electoral archivó mientras era magistrado, Vega aseguró que no fue ponente de ninguna.

“Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”, agregó.

El registrador anexó las resoluciones que absolvieron en su momento a Zuluaga, en las que aparece Idayris Carrillo Pérez como presidenta de la corporación.

Finalmente, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado de la corporación estuvieron siempre “bajo el marco de la ley”.

“Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, concluyó el registrador nacional.

En los audios revelados por SEMANA, el excandidato presidencial habla sobre un encuentro con Vega cuando era presidente del CNE.

Consejo Nacional Electoral (CNE). - Foto: Archivo Semana - Guillermo Torres Reina

“Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, le dice Zuluaga a Daniel García Arizabaleta, quien aportó las grabaciones a la Fiscalía.

“Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”, le replica el exdirector de Invías al excandidato presidencial. Además, García Arizabaleta afirma: ”Tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la Fiscalía de nada a nadie (...)”. Efectivamente, durante la gestión de Vega, el CNE archivó las dos investigaciones que había abierto para tratar de establecer el ingreso de dineros de la multinacional del soborno tanto a la campaña de Zuluaga como a la del entonces presidente candidato Juan Manuel Santos.

Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta. - Foto: Juan Carlos Sierra / Guillermo Torres

En las grabaciones, Zuluaga insinúa de manera insistente que todo en el CNE aparentemente estaría organizado, no solo por su conversación con Vega, sino porque le decía que no había pruebas que los pudieran comprometer y llevarlos a un escenario penal, porque esos casos terminarían archivados. En efecto, así ocurrió.

En el caso de la campaña de Zuluaga, el archivo se dio en octubre de 2017, con ponencia del entonces magistrado Carlos Camargo, hoy defensor del Pueblo, con el respaldo de otros cinco magistrados. Sólo dos se apartaron de la mayoría en el CNE. Uno de ellos fue el entonces magistrado Armando Novoa García, quien advirtió que eran contundentes las pruebas en contra de Zuluaga en la Fiscalía y que las mismas estuvieron en el expediente del organismo de control electoral, pero en este caso no fueron suficientes para sancionarlo.

Una decisión también calcada tomó el CNE en la investigación que se seguía contra Santos por la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El archivo se firmó en agosto de 2018, con los mismos argumentos de ausencia de responsabilidad.

En este caso, la ponente fue la entonces magistrada Ángela Hernández, quien contó con el respaldo de sus compañeros de la sala plena, que votaron a favor del archivo de la investigación.

Sin embargo, luego de una carta que enviaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el CNE reabrió la investigación y, tres años después, los magistrados Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez la archivaron por segunda ocasión.