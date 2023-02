Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, intimida a periodista que le pide no huir: “¿Cuál es su director?”

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, está dando de qué hablar por la respuesta a una periodista que lo señaló de huir, la mañana de este 20 de febrero.

En los pasillos del Capitolio Nacional, donde el comisionado habló sobre los avances en la ‘paz total’, un grupo de periodistas lo abordó para realizarle algunas preguntas en torno al proceso. Pero, al parecer, no le gustó el comentario de una de ellas, a quien intimidó con su respuesta.

“Comisionado, por favor, no huya como siempre”, dijo la periodista al comisionado, que apenas segundos atrás se había rehusado a responder, tanto a ella como a otros compañeros.

En ese instante, sin embargo, el comisionado dio media vuelta para preguntarle a la periodista: “¿Quién dijo que huyo?”.

La comunicadora le respondió al comisionado que fue ella quien afirmó que ya estaba huyendo, a la par que le realizó una pregunta sobre la paz, dado que ya contaba con su atención. Pero él no dejó el tema zanjado, sino que exigió respeto, a la par que le preguntó cuál era su director, es decir, su jefe, hecho que se puede tomar como un acto de intimidación.

“Por favor, con respeto. No, no, no, no. ¿Cuál es su director?”, dijo el comisionado Danilo Rueda. La periodista se le plantó respondiendo que era Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y agregó: “¿Lo quiere llamar? Yo le puedo prestar mi celular”.

Quienes ejercen un cargo público, tienen la obligación de rendir cuentas. Danilo Rueda, @ComisionadoPaz, no puede ejercer intimidación contra los periodistas que buscan respuestas de los funcionarios, frente a temas de interés público. pic.twitter.com/6vsfFwC87a — Javier Jules (@javierjules) February 20, 2023

Tras la escena, algunos periodistas le hicieron ver al comisionado que poco responde cuando le preguntan por la ‘paz total’, una de las mayores apuestas del presidente Gustavo Petro. Por lo general, solo se refiere a los avances con las estructuras armadas ilegales a través de comunicados, escritos y audiovisuales, en sus redes sociales.

El jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la 'paz total' del presidente Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”, aunque la guerrilla se mantiene en negociaciones con el Gobierno. - Foto: ap

“Es importante que nos hable, lleva tres meses sin hablarnos, comisionado”, se les escucha decir a los periodistas.

Danilo Rueda pone en su sitio al hermano del presidente Petro

Un profundo revuelo se desató en el país por el audio que reveló en exclusiva SEMANA en el que se escucha a Juan Fernando Petro señalar que fue él quien puso en el cargo al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Ante ello, este 20 de febrero, el funcionario le salió al paso a la controversia y puso en su sitio al hermano del jefe de Estado.

Ante la pregunta que le hizo SEMANA a Rueda, el alto funcionario de la Presidencia de la República fue directo en asegurar que la persona que lo puso en el cargo de Comisionado de Paz fue el presidente Gustavo Petro y no su hermano Juan Fernando.

La visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, a extraditables en La Picota puso sobre la mesa la tesis del “perdón social”. - Foto: Tomada del twitter de Juan Fernando Petro Urrego

“Lo que puedo decir sobre ese audio es que el presidente Gustavo Petro tomó decisiones autónomas y ya lo que uno pueda decir o no, no me corresponde a mí aclararlo. Hay que preguntarle a él (Juan Fernando Petro) por qué afirma eso, a mí me nombró el presidente Gustavo Petro, esas no han sido las afirmaciones del presidente”, dijo el comisionado de paz.

“La paz no es un negocio”: Danilo Rueda

Menos de una semana atrás, Danilo Rueda afirmó que nunca ha pretendido beneficiar a nadie ante la justicia en la búsqueda de la paz, como especularon algunos sectores con la designación del hijo de alias La Gata como facilitador del Gobierno en las conversaciones con estructuras armadas.

Así mismo, se refirió a algunos abogados que pretenden lucrarse en los acercamientos con grupos criminales, aunque se desconoce si hizo referencia a Álex Morales, jurista que estaba negociando con narcos en Medellín, quien en conversación con Vicky en SEMANA aseguró que Danilo Rueda estaba “manoseando la paz”.

Imagen de archivo. Otty Patiño, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie camino a Caracas; miembros del equipo negociador del Gobierno con el ELN, junto con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. - Foto: Redes sociales - Foto: Redes sociales

En un comunicado publicado en redes sociales, Rueda afirmó que la “paz no será negocio para nadie” y que tras los primeros acercamientos con las estructuras armadas del país, durante los seis meses que lleva Gustavo Petro como presidente de Colombia, hay quienes buscan boicotear los avances.