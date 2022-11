Álvaro Uribe enfila baterías para el 2023, propone coalición amplia para elegir alcalde de Medellín

El expresidente Álvaro Uribe ya enfila baterías para las próximas elecciones regionales en el 2023. En las últimas horas, se pronunció sobre lo que pueda pasar en Medellín, una de las plazas más importantes para el uribismo.

“Con coalición amplia, Medellín puede elegir alcalde(sa). Con transparencia, austeridad, lidere cohesión social, que supere hambre, desempleo juvenil, sin rabia, resentimiento, odio, menos Twitter, más trabajo”, aseguró el líder del Centro Democrático.

Aunque no habló de nombres concretamente, ha llamado la atención la reunión que tuvieron Uribe y el profesor Gilberto Tobón el pasado viernes 25 de noviembre. Tobón ha expresado su interés por ser candidato por la capital de Antioquia.

“Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático”, aseguró el expresidente Uribe.

Por su parte, en entrevista con SEMANA, Tobón afirmó que se trató de una reunión cordial que fue facilitada por amigos cercanos de ambos. “Él dijo que quería hablar conmigo y se dio el encuentro. Fue una cita amable. Se conversó sobre la ciudad de Medellín. Era sobre ese tópico”, aseguró el profesor.

Tobón agregó que en medio de su propósito para llegar a la alcaldía de Medellín está buscando la unidad de los paisas porque considera que es un “pueblo de gente trabajadora, honesta, que lucha por el progreso”.

Además, que no es un “hombre de filiaciones” y que sigue siendo independiente y autónomo. ”Aspiro a llegar a la alcaldía con el apoyo de toda la ciudadanía. Si me llama otra persona con la cual se pueda hablar, yo hablo. Yo escucho a la gente y si son dirigentes con mayor razón”, aseguró Tobón.

El encuentro con Uribe ha generado todo un revuelo político, especialmente porque muchos en la izquierda veían a Tobón como una figura que los podría representar, sin embargo, la reunión entre ambos no cayó bien en todos los liderazgos.

Uno de los que lo criticó fue el senador Gustavo Bolívar, quien dijo que le retiraba el apoyo a Tobón. “Con mucha convicción anuncié hace un mes mi apoyo al Dr. Gilberto Tobón a la Alcaldía de Medellín. Al recibir el apoyo de Álvaro Uribe, retiro ese apoyo. No por esto dejo de creer que el Dr. Tobón es un gran señor, muy honesto y le deseo suerte en su campaña. Con Uribe nada”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

Cabe recordar que Tobón había dado unas declaraciones que llamaron la atención y que para muchos fue el inicio de esa relación que tienen ahora Uribe y el profesor universitario. El académico aseguró que el expresidente no tuvo relación con los falsos positivos, un discurso que desde la derecha siempre se ha mantenido.

“Uribe no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que están educados para matar gente, los que en su afán de hacer algo se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso y yo lo defiendo desde aquí, así me caigan rayos y centellas, pero facilitó eso”, aseguró hace unas semanas Tobón.

Tobón ha dicho que ni es del uribismo ni del petrismo, sino que es independiente. “No soy el caballo de Troya del uribismo ni del petrismo. No soy ni uribista ni petrista. Soy Gilberto Tobón Sanín, un intelectual autónomo que piensa con su propia cabeza”, afirmó el profesor.

Desde ya se empieza a mover el panorama político de las elecciones regionales. Para el Centro Democrático, una de las ciudades principales donde quieren tener a un mandatario cercano a su sector es Medellín. En el uribismo le han hecho una férrea oposición al alcalde Daniel Quintero y le han criticado su gestión. El expresidente Uribe ha sostenido varios choques públicos con el mandatario por la forma en la que ha gobernado.