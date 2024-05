Álvaro Uribe se despacha contra los gobiernos de Santos y Petro: “En esta Colombia de hoy la economía va mal, hay desconfianza”

El mensaje, que tituló como ‘Colombia, de 2010 a la fecha. Estoy acusado’, señaló que ese año, cuando terminó su segundo mandato, el país no era “perfecto”, pero resaltó que se había mejorado en factores como la violencia, el narcoterrorismo, la economía, la austeridad, entre otros factores.

Posteriormente, el ex jefe de Estado, sin mencionar al presidente Gustavo Petro, fue enfático en manifestar que el país va mal. “ En esta Colombia de hoy la economía va mal, hay desconfianza, la situación de Ecopetrol es dramática, por primera vez el país, que había sido el más cumplido en América Latina en el pago de la deuda, está en riesgo de incumplir, las políticas sociales no son sostenibles”, señaló.

El exmandatario indicó que ojalá una acción popular lograra frenar el debate de las reformas en el Congreso de la República, “ porque al país no le pueden hacer el daño de aprobar unas reformas inconvenientes, sin consensos a través del voto de congresistas sobornados ”.

La seguridad deteriorada

Frente al tema de orden público, Álvaro Uribe Vélez destacó que los comerciantes, los vendedores ambulantes y. en general, la población colombiana no se siente segura por el fenómeno de la extorsión, que tiene atemorizado a más de uno en el país.

“Muchos ciudadanos dicen hemos llamado al Ejército, a la Policía, y nos dicen que el Gobierno no les permite acudir al sitio en donde los ciudadanos piden el apoyo de las Fuerzas Armadas, eso no es excepcional y el Presidente amenaza con un nuevo estallido social si no le aprueban las reformas a través de un congreso con ilegitimidad”, manifestó.