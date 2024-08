Ángela Benedetti cuenta lo que sabe de Laura Sarabia: “Creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú”

La exembajadora Ángela Benedetti rompió el silencio en los últimos días sobre su participación en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República, y se mostró decepcionada del hoy mandatario de los colombianos porque ve que el país hoy “va en decadencia”.

En diálogo con SEMANA, la hermana de Armando Benedetti, quien hoy se encuentra en el Gobierno nacional como embajador de Colombia ante la FAO, también se refirió al papel que ha venido cumpliendo Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro y quien antes trabajo con su familiar en el Congreso.

Sobre Sarabia fue contundente en afirmar que la conoció muy bien, porque trabajo con Armando Benedetti, y se reafirmó en lo que muchos concuerdan de que “es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él como asistente y hoy, prácticamente, maneja el país”.

Ángela Benedetti volvió a lanzar un sablazo en contra del presidente Gustavo Petro. | Foto: Fotomontaje Semana (Foto Semana/Foto Cesar Carrión)

Frente a esto, Benedetti asegura que Sarabia, quien hoy es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), “no tiene ningún tipo de experiencia, ni formación académica. Por eso, cada día entiendo menos al presidente y no solo yo, la gran mayoría no lo entendemos”.

La exembajadora explicó que no entiende cómo Sarabia se convirtió en una ficha tan importante para el presidente Gustavo Petro y resaltó que esa es otra de las razones que la han llevado a decepcionarse del mandatario colombiano, a quien ayudó en la campaña presidencial.

“En estos días vi una entrevista al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y se refiere a ella... Ocampo dijo que no entiende cómo una niña que no es economista, que no tiene ningún manejo sobre finanzas, economía y demás, esté hablando ahora de reactivación económica, posando de estadista, como si quisiera hacernos creer que ella maneja estos temas”, manifestó en diálogo con SEMANA.

Ante esto no guardó silencio la exembajadora y cargó de frente contra la hoy mano derecha de Gustavo Petro. “Es una cosa de locos, de no entender, cualquier persona con un milímetro cúbico de sensatez no puede entenderlo, no le encuentro sentido”, dijo.

Ángela Benedetti y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Además, manifestó que “Ocampo dice que en los ocho meses que duró en Hacienda poco se reunió con el presidente, y que le tocaba a través de Laura. ¿Quién puede entender que un presidente deje el país en manos de una niña inexperta?”.

Finalmente, sobre el tema Benedetti sentenció: “Creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú, y más a una niña como Laura. Ella, antes de posar de empática o de estadista, debería aclararles al país y a la justicia todo acerca de los escándalos en los que aparece salpicada”.