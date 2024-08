Dura revelación de Ángela Benedetti en SEMANA: Xavier Vendrell era el jefe de la bodega de Petro, quien quería un “ejército bolchevique”

“Era una cantidad de muchachos conectados en computadores publicando mensajes, ellos sabían, tenían medido y conocían cómo volverse tendencia en cuestión de minutos. Y les respondían a quienes criticaban a Petro. Eso no solamente lo hacía esta campaña, lo hacen todas. Eso lo hacían en la sede de la Séptima con 48 en Bogotá, otros permanecían en el exterior, Xavier Vendrell era el jefe de esos bodegueros. Con esos testigos electorales, Petro quería tener su propio partido; decía, por ejemplo, que quería un “ejército bolchevique” , dijo.

Vendrell también habló con SEMANA, tras el escándalo que produjo en Colombia el reportaje del diario ABC que habla de su fortuna. Narró que conoció a Gustavo Petro cuando él era alcalde electo, todavía no posesionado, en noviembre de 2011 y que los presentó un amigo en común.

Vendrell dijo que él y su esposa son simples trabajadores y que no son millonarios. | Foto: AFP

“Un amigo me habló de él, le habló a él de mí y yo acababa de salir de un gobierno de izquierdas en Cataluña y había sido miembro de ese gobierno durante siete años. A la persona le pareció que tenía sentido que nos conociéramos. Se lo explicó, me lo explicó, dijimos okey; y un sábado a mediodía, después del almuerzo, fui a su casa a tomar un café y se convirtió en una tertulia como de tres horas en la que nos terminamos conociendo y donde valoramos las condiciones humanas e ideológicas. Se fue generando una amistad de tiempo que hoy lleva a que pueda afirmar que lo siento como un amigo y el presidente ya ha dicho que somos amigos y estoy muy orgulloso de que sea así”, explicó.

Sobre la campaña, contó que cobró “por el trabajo de coordinación de los testigos electorales 100 millones de pesos, en un contrato con una empresa que trabajaba para la campaña y que era para esa tarea”, pero que no podría dar más detalles dado que tiene un acuerdo de confidencialidad.

Vendrell también respondió a la pregunta de cómo logró tener la nacionalidad colombiana: “Logré tenerla con un trámite que existe en la legislación colombiana y sin saltarme ni un solo paso, con toda la tramitación y los papeles. Me conseguí todos los certificados, aporté la información necesaria y están las pruebas de que no tengo ningún tipo de sentencia ni nunca ha habido ninguna en ningún país del mundo. Una cosa es que haya sido investigado, pero hasta hoy no tengo ningún tipo de sentencia en contra mía. Aporté toda la documentación”.