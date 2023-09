Fiscal Angélica Monsalve revela video que le hizo a congresista Catherine Juvinao: “Deje el ‘show’ y respete la curul que ocupa”

La tarde de este 21 de septiembre, la fiscal Angélica Monsalve publicó en sus redes sociales el video en que la congresista Catherine Juvinao afirmó que solo quiere parlamentaria durante cuatro periodos, declaraciones que generaron controversia en Colombia desde el pasado 20 de septiembre.

La polémica no solo fue por lo que dijo Juvinao, sino porque acusó a la fiscal Angélica Monsalve de haber filtrado estas declaraciones de una conversación privada que sostuvieron tiempo.

”Justo necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es, 16 años como parlamentaria, justo después me quiero ir a una isla frente al mar (risas) y descansar, y no saber nada de este país, pues ahí sí, un poco me tocará a lo Fajardo decir que ‘me voy a ver ballenas’”, fue lo que dijo Juvinao en la conversación privada y que despertó indignación en algunos.

Según Juvinao, el audio fue editado y filtrado por la fiscal Angélica Monsalve. Así lo expresó a través de un video en redes sociales:

“Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización, diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones. Anuncio las acciones legales correspondientes, con la agravante de su condición de servidora pública. Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo. Lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”.

Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



En ese contexto fue que la fiscal Angélica Monsalve publicó el video de donde se filtraron las declaraciones de Juvinao, pero se defendió al decir que no fue ella quien difundió los audios y expuso que fue la congresista la que la visitó a su casa, no al contrario.

“Ante las falsas acusaciones de Catherine Juvinao, lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quién sabe a quién se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que, ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa”, escribió X.

Ante las falsas acusaciones de @CathyJuvinao lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi… pic.twitter.com/2vSJdGtwyS — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

La publicación del video, al parecer sin editar, no deja ver nada distinto a los audios que se filtraron, salvo que Juvinao quiere ser la “mejor parlamentaria de Colombia” y que después de cuatro periodos quiere dar un paso al costado. Lo que sí podría dejar ver es que la fiscal no ingresó a la casa de Juvinao, sino que fue la congresista la que la visitó; eso y que no había sido grabada sin autorización.

El mensaje que Monsalver querría enviarle al Gobierno

En conversación con Vicky en SEMANA, este 21 de septiembre, Catherine Juvinao afirmó que la intención de Angélica Sánchez con la supuesta filtración de los audios sería llamar la atención del presidente Gustavo Petro y, a lo mejor, que la incluya en la terna para suceder a Francisco Barbosa como fiscal.

“Mandarle -Monsalve- el mensaje al Gobierno de ‘vea, yo estoy aquí para aniquilar a los que se le opongan a ustedes, y entonces yo podría ser la fiscal de ustedes’. Es ahora un poco mi lectura”, señaló Juvinao.

