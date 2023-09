Presidente Petro critica a Catherine Juvinao por compartir trino contra el gobierno: “Este mensaje que reproduce es un exabrupto”

En medio de la polémica generada tras la denuncia de la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien aseguró en las últimas horas que la fiscal Angélica Monsalve grabó una conversación sostenida por las dos sin su autorización, el presidente Gustavo Petro criticó a la congresista por darle retuit a un trino en el que un usuario de Twitter realiza un señalamiento contra su gobierno.

“Bueno el gobierno del cambio demostrando lo que es, dan asco. No sé qué más razones quieren los verdes para declararse en independencia”, señala el mensaje del usuario en respuesta a un video de la congresista en el que denuncia a la fiscal Monsalve.

En respuesta, el presidente Petro aseguró que el trino es un “exabrupto” y negó que su gobierno intercepte comunicaciones. “Es una simple calumnia”, dijo. Y agregó: “No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial”.

“Este mensaje que reproduce la representante Juvinao es un exabrupto. Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mi me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia. El gobierno que perseguía congresistas y periodistas no es el mio. ¿De dónde acá un conflicto entre personas que pertenecen a otras ramas del poder público diferentes al gobierno es responsabilidad del gobierno?. No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial”, fue el mensaje completo del presidente.

Este mensaje que reproduce la representante Juvinao, es un exabrupto.



Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mi me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia.



El gobierno que perseguía… https://t.co/oYlazUwbdr — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2023

La denuncia de Juvinao

En un video de cerca de ocho minutos de duración, la representante Juvinao denunció a la fiscal Monsalve por“violar “su intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”.

En su cuenta anunció las acciones legales correspondientes, con la agravante de su condición como servidora pública. ‘’Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo’', dijo la congresista, quien agregó: “lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”.

En el video, Juvinao señaló: “Hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y además en contra de mi partido de mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente por la reforma a la salud, sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, pues hemos decidido alzar nuestra voz porque tiene que primar el bienestar del país”.

Al tiempo señaló que, a través de un medio de una persona, se enteró de que los audios que pretende revelar, ‘’además editados’', provienen de una conversación tuvo “de manera privada asaltada en mi buena fe, en mi casa, con una fiscal de la nación”.

La representante manifestó que la fiscal la engañó, le pidió un espacio para ofrecerle insumos de un proyecto de ley para reformar la ley 600 y la comisión de acusaciones de la Cámara, “cosa que yo estoy interesada, para llegar a mi domicilio y sin mi permiso violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y buena fe, me grabó sin mi consentimiento, esta fiscal es Angélica Monsalve, esta fiscal en la que yo tenía una percepción de ser una servidora pública honorable, hoy entiendo que fue a mi casa con el objetivo de decirme una cantidad de cosas sobre Katherine Miranda que pudieron generar en mí, en ese momento, una actitud airada”.

La respuesta de la fiscal Monsalve