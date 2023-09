“Del presidente Petro habló pestes”: Catherine Juvinao tras denunciar que la fiscal Angélica Monsalve la grabó

En las últimas horas, la congresista Catherine Juvinao denunció que la fiscal Angélica Monsalve la grabó en su casa y que por lo tanto tomará acciones legales en su contra.

En Vicky en Semana, Juvinao se refirió al encuentro que sostuvo con Monsalve. Dijo que “del presidente Petro habló pestes”.

De acuerdo con Juvinao, cuando Monsalve le habló del presidente Gustavo Petro, dijo haberla notado muy molesta.

“Un poco me decía que el Gobierno la había ilusionado con la posibilidad de ternarla a fiscal general de la Nación y que ella quería ser fiscal general de la Nación. Entonces, que después de que el Gobierno le había hecho ojitos con esa posibilidad, que ahora no le estaban contestando al teléfono, que el presidente Petro era un ‘tal, pascual’ porque la había dejado plantada varias veces en la Casa de Nariño, que la había dejado esperando yo no sé cuántas horas. Mejor dicho, que el presidente Petro la había irrespetado básicamente y que ella estaba muy molesta con el Gobierno”, agregó en Vicky en Semana.

En tal sentido, Juvinao dijo que no sabe si en últimas lo que buscaba Molsalve, al decirle todo lo anterior en su visita a la casa, era que le dijera “venga yo la ayudo con el Gobierno, yo hablo con el presidente”.

Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde. | Foto: Cámara de Representantes

“Pero realmente lo que Monsalve se llevó fue el mensaje contrario. Yo en toda la conversación no hice más que decirle que yo estaba en una posición muy independiente frente al Gobierno, que yo no compartía muchas de las cosas que estaba haciendo el Gobierno”, recordó Juvinao en Vicky en Semana, sobre la conversación que sostuvo con Monsalve el pasado 14 de julio.

“No lo logró y no lo va lograr”

Además, Juviano dijo intuir que, como existe la posibilidad de que el presidente Petro ajuste la terna para fiscal general, Monsalve guardará la esperanza de que con el “acto tan canalla” que tuvo de grabarla, la termine incluyendo en las aspirantes a dicho alto cargo.

“Mandarle -Monsalve- el mensaje al Gobierno de ‘vea, yo estoy aquí para aniquilar a los que se le opongan a ustedes, y entonces yo podría ser la fiscal de ustedes. Es ahora un poco mi lectura”, señaló Juvinao.

Sobre lo dicho por Monsalve contra la representante Katherine Miranda, dijo no recordar qué le dijo exactamente, dado que según Juvinao, la fiscal le terminó hablando mal de varios congresistas.

Las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, en el Congreso. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Ella me empezó a hablar mal de varios congresistas y no quisiera entrar en el detalle de lo mal que ella me pudo hablar de ellos. Ella me habló muy mal de mucha gente, de muchos políticos. Yo sé, que lo que ella está buscando y lo que buscaba, porque claramente no lo logró y no lo va lograr, es generarme una indisposición o un conflicto con ellos”, aseveró.

Vale destacar que, este miércoles, 20 de septiembre, Juvinao anunció que tomará acciones legales contra Monsalve, con la agravante de su condición como servidora pública. ‘’Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo’', dijo la congresista, quien agregó: “lamentable que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”.

Juvinao dijo que Monsalve habló mal de varios políticos. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En el video, que publicó Juvinao en sus redes sociales, esta señaló: “Hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y además en contra de mi partido de mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente por la reforma a la salud, sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, pues hemos decidido alzar nuestra voz porque tiene que primar el bienestar del país”.