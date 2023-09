Entre risas, Cathy Juvinao responde a los señalamientos de estar borracha cuando se reunió con la fiscal Angélica Monsalve

En la mañana del jueves, 21 de septiembre, la fiscal Monsalve respondió al video de Juvinao y dijo: “ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Cómo una congresista puede ser tan mentirosa, usted me buscó desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso ”.

Ante los señalamientos hechos por Monsalve, la representante Juvinao no pudo controlar su risa. “Hasta me agrada que ella se exprese en esos términos, porque da cuenta de la ruindad y de la bajeza en su lenguaje”.

“Cuando ella me recibe en su casa esa primera vez, que es la que yo me imagino, a la que ella se refiere porque nunca más me he tomado un vino con ella. Me tomé un vino con ella ese día, con el esposo. Estaba el esposo y estaban las hijas. Estuvimos quizás un par de horas en la casa y me fui”, recordó.