La fiscal Angélica Monsalve respondió a Catherine Juvinao, quien la denunció por grabarla en su casa: “Cómo puede ser tan mentirosa, vino dos veces a mi casa, incluso, salió ebria”

La fiscal Angélica Monsalve, quien fue denunciada por la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, de grabarla en su propia casa con el objetivo supuestamente de destruirla junto a la representante Katherine Miranda, ambas opositores al gobierno de Gustavo Petro, no se quedó callada y respondió a los señalamientos a través de sus redes sociales

Y se preguntó: “¿Cómo una congresista puede ser tan mentirosa? Usted me buscó desesperadamente y vino dos veces a mi casa, incluso, salió ebria de aquí. Usted quería controlar al Fiscal General de la Nación y usarme para eso”.

‘’Usted, señora Monsalve, no ofrece garantías a la ciudadanía y no debe seguir en su cargo’', manifestó la congresista, quien agregó “que, es lamentable, que una fiscal de la República use su posición para abusar de su poder de esta manera”.