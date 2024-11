Armando Benedetti habla de su amistad con Petro y lo llama ensimismado. “Él a veces dice que está aburrido de ser presidente”

En su entrevista con Yesid Lancheros, el embajador Armando Benedetti, narró muchos detalles desconocidos de su vida y del poder. Pero uno de los temas del que habló con más pasión fue de su jefe, el presidente Gustavo Petro. Sobre él, dijo que mantiene una gran amistad, pese a todo lo que pudieran pensar muchos tras los escándalos en los que ha sido protagonista.

“Un día quisiera que me entrevistara para que hiciera un inventario de la cantidad de cosas que me inventan. Lo peor es que la gente cree, a mí me da risa. No me reúno con nadie. Tengo una comunicación fluida con el presidente Petro. Me he encontrado con él, y créanme lo que le voy a decir: de lo que menos hablamos es de política. Les voy a decir una cosa que me enseñó mi esposa: no debo estar hablándole de política al presidente, porque si uno le habla al presidente de política, puede terminar dando consejos y para qué me meto en ese tipo de problemas. Lo que tengo es una amistad con el presidente”, comenzó.

El director de SEMANA le preguntó a Benedetti si creía que Petro quería reelegirse. “Claro que no. Él a veces dice que está aburrido de ser presidente”. Sobre si la razón de ese aburrimiento es que está agotado, el embajador contestó: “Agotado no, porque es un líder y un dirigente y no se agota. Es que la personalidad de él no encaja con esos protocolos y con todas esas liturgias del poder”.

Y luego, dio a su manera una definición del primer mandatario. “Él es ensimismado. Es una persona que se abstrae. Por eso te digo, él no encaja en esas cosas de liturgia del poder, del día a día, etcétera. Pero él nunca ha dejado de lidiar el país”, explicó.

Benedetti dio una noticia de sí mismo en la entrevista: aseguró que renuncia a la embajada en la FAO y regresa para buscar ser parte del gobierno. Entre otras cosas, aseguró que a Petro le hace falta tener “personas con más experiencia alrededor de él, que entiendan lo que es el Estado. La gente cree que hay que saber de politiquería, o manejar el Congreso, tener el Congreso es muy importante, y entre las cosas que no ha hecho el presidente es manejar el Congreso. Y cuando digo manejarlo, es tener un relacionamiento propio y de respeto”.

También aseguró que otro elemento que le hace falta al primer mandatario es “mejorar la comunicación. Nunca hubo comunicación. Tú siempre has visto que en todos los gobiernos siempre ha habido una buena jefatura de comunicaciones. Otra cosa que faltó también es un equipo para hacerle seguimiento a la agenda. Ha habido bastantes logros, pero como no ha habido seguimiento, no hay conciencia realmente de la cantidad de logros que han pasado. Y la falta de ejecución es inexperiencia, miedo, torpeza”.

Ante la pregunta de si siente que este sí ha sido el gobierno del cambio, Benedetti dijo “Petro sigue siendo Petro y eso es bastante. A él no lo cambió el poder y entonces el cambio sigue vivo”.