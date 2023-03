Arremetida de Gustavo Bolívar por oposición sobre las reformas de Petro: “los congresistas al servicio de los grupos económicos”

El exsenador de la República, por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, lanzó una fuerte arremetida en contra de varios partidos políticos por rechazar la reforma a la salud que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que hoy está a nada de hundirse en el Congreso al no contar con los votos necesarios para su aprobación.

De acuerdo con el ex senador, los congresistas se oponen a las reformas que benefician a los ciudadanos de a pie y si hoy en día “están llorando” por la reforma a la salud, con las reformas laboral y pensional, “sí que se van a dar la pela”.

“Que se están cayendo las reformas. Tuve la esperanza de que estos partidos al final entendieran su responsabilidad histórica con su gente, pero al parecer priman los intereses de los financiadores de estos partidos. Ustedes ya vieron como los grupos económicos les entregan plata a chorro a estos partidos, finalmente para que entiendan sus intereses, y la gente nada, la gente vende su voto sin saber que por esos $100 mil o $50.000 que les dura un día o dos, pierden la oportunidad que podamos hacer estas reformas, de que puedan vivir tranquilos, felices, de que puedan tener derechos”, aseguró Bolívar de forma tajante.

Gustavo Bolívar, ex senador de la República. Foto Guillermo Torres revista Semana - Foto: Guillermo Torres

Bolívar indicó que la nueva tarea del Gobierno es poder realmente consolidar unas mayorías en el Congreso que le permitan consolidar las reformas que se quieren.

“Ustedes saben que durante mucho tiempo estuve cacareando con el tema de 55 / 86 (55 senadores y 86 representantes) y no fue posible que la gente entendiera la importancia de tener mayorías en el Congreso y no las tuvimos, y en democracia la mayoría manda y nosotros no somos la mayoría, de modo, pues que hay que seguir trabajando muy duro, seguir acompañando al Gobierno, al presidente y seguramente en el Plan Nacional de Desarrollo podremos introducir algunas de estas normas que posiblemente se caerán en el Congreso si es que no se levanta la coalición de aquí a que lleguen las votaciones de estas reformas”, indicó el ex senador.

De esta manera, Gustavo Bolívar le mandó un mensaje a los partidos políticos: “ojalá los jefes de estos partidos entren en razón, no solo para apoyar el Gobierno, porque realmente cuando votan por unas reformas que favorecen al pueblo están apoyando a sus bases y ellos tienen una responsabilidad con esa bases que votan por ellos o les venden el voto”, dijo.

Específicamente, frente al tema de la reforma a la salud, Bolívar señaló que aún hay cosas que se pueden hacer: “esto va a salir bien al final, porque hay cosas que se pueden hacer sin que se apruebe la reforma, por ejemplo, Gustavo Petro puede apostarle a la salud preventiva que es uno de los pilares fundamentales de esta reforma sin necesidad de que pase la reforma, lo único que no se puede terminar sin la reforma, es la función de las EPS que por el camino se fue pervirtiendo en la medida en que ellos fueron construyendo IPS”.

Gustavo Bolívar. - Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, Gustavo Bolívar mostró su preocupación por lo que puede ser el futuro de la reforma pensional: “después viene lo peor, la reforma pensional. Si han llorado por esta reforma a la salud, si se han atravesado como mulas para que no pase esta reforma, ustedes no se imaginan lo que va a pasar con la pensional que pone en juego billones de pesos para los grupos económicos anualmente”.

Y fue ahí cuando Bolívar nuevamente arremetió contra los congresistas y los señaló de estar al servicio de grupos económicos. “Va a ser peor la guerra, la desinformación, las Fake News, y afortunadamente tenemos una oposición ‘cantinflesca’ que solo inventa chismes y solo hace matoneo barato, pero lo que sí cala muchísimo son los congresistas al servicio de los grupos y eso se va a haber en todo su esplendor ahorita en la reforma pensional”, sostuvo.

De otro lado, en el mensaje con el que acompañó su video en Twitter, Bolívar también se refirió a la reforma laboral. “Ahora viene la Reforma Laboral, dignificar el trabajo de una persona debe significar el aumento de la productividad de una empresa y no se quiebra. De los niveles de satisfacción del empleado depende en buena parte el éxito de cualquier negocio. Si no se entiende así es porque no hemos superado la esclavitud”.

Gustavo Bolívar, ex senador del Pacto Histórico. - Foto: mario inti garcía

Y agregó: “El capital no puede pasar por encima de los derechos de nadie. Sin trabajadores no hay empresas ni industrias. El debate se presenta porque los gobiernos anteriores siempre protegieron al empresario y no al trabajador. Ambos merecen protección”.

Se oponen a todas las reformas que favorezcan a la gente de a pie. Ahora viene la #ReformaLaboral dignificar el trabajo de una persona debe significar el aumento de la productividad de una empresa y no su quiebra. De los niveles de satisfacción del empleado depende en buena parte… pic.twitter.com/nXhTGE4VQG — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 31, 2023

Revuelo por el lugar desde donde Gustavo Bolívar grabó el video

El ex senador del Pacto Histórico no solo dio de qué hablar por las fuertes declaraciones que entregó en su video en contra de los partidos políticos, sino también por el lugar en el que habría grabado la pieza audiovisual.

De acuerdo con el comunicador Eduardo Mestre, “Bolívar grabó su último video, donde habla contra “los poderes económicos”, en Marina Bay Sands, el complejo turístico más caro del mundo”.

Y agregó: “Con ese mismo descaro, dice que las reformas del Fondo Monetario Internacional son para “la gente de a pie”.