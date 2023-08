Atención: dos partidos políticos se unieron para pedirle al presidente Gustavo Petro que se realice un examen médico; quieren saber “si es apto para el cargo”

El desplante más reciente del presidente Petro fue con la comunidad en Cartagena y con los empresarios de la Andi en el cierre de la asamblea. En 79 años de historia, nunca un mandatario los había dejado metidos. “Un cambio en su agenda”, fue la escueta explicación de María Paula Fonseca, jefa de prensa de Presidencia, a los periodistas que cubren la Casa de Nariño. No lograron tener más respuestas y no quedó claro si Petro tuvo otros asuntos por atender y seguramente Fonseca, como pasa con todos los funcionarios, tampoco los conocía.

Pero el tema está pasando de castaño a oscuro, en los pasillos del Congreso se rumorea que la condición médica del presidente Gustavo Petro no es la mejor, que algo podría estar pasando y que, por supuesto, se está escondiendo a los colombianos. El senador Jota Pe Hernández fue más allá e indicó que los rumores sobre el mandatario, incluso, indican de una supuesta adicción. “¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la república que no le permite estar físicamente, al 100 por ciento, para responderle al país?”, se pregunta el senador de la Alianza Verde.

La legisladora cree que es urgente que el país conozca el estado de salud del presidente para acabar con las especulaciones porque al tratarse del jefe de Estado es un asunto de interés público. “Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud, se debe conocer”. En el Centro Democrático se hará la misma solicitud ante el Senado.

Los tres congresistas coinciden en que algo no está bien en la Casa de Nariño y que los colombianos tienen derecho a saber qué pasa. No obstante, indican que ojalá estén equivocados y el mandatario no tenga enfermedad alguna. Además, como saben que su petición generará un debate político, aclaran que la solicitud no tiene como finalidad intentar sacar al presidente Petro, sino tener una claridad sobre su estado de salud. Dicha petición al Senado se basará en las evidencias conocidas por el país sobre los constantes incumplimientos del presidente y se pedirá que dicho examen se haga lo más pronto posible.