Las extrañas ausencias de Petro: Enrique Gómez dice que el presidente puede ser objeto chantajeable de quienes lo cuidan y conocen los secretos de sus faltas

E.G.: Primero, de Casa Militar. Chantajeable si esto va ligado a vincular a estas celebraciones o rituales a personas o terceros. ¿Quién provee? ¿Quién financia? ¿Quién paga estos eventos en los que desaparece el presidente? Esa es una preocupación que creo Casa de Nariño debe despejar. El mito de que el presidente es protegido hasta el infinito por Casa de Nariño es peligroso. Cuando la conducta militar afecta e incide en la conducta del funcionario público, el Estado y la institucionalidad tiene que tener conocimiento para efectos de ver si eso lo inhabilita disciplinariamente o si está sufriendo de una patología específica. Yo no pienso que el presidente tenga un problema en el riñón, en los pulmones. Uno no puede estar enfermo un día y alentarse al día siguiente. El país no es bobo. No podemos seguir mintiéndole a Colombia y sobre todo, plasmando esas mentiras en actos administrativos cuando se generan las delegaciones ministeriales.

E.G.: Es un rumor. Las evidencias están ahí, usted lo ve cuando reaparece, se observa quedado, deshidratado, muy enfermo en La Guajira cuando se perdió. Es decir, hay unas señales. No quiero presumir nada. Lo que sí creo y decimos es que Casa de Nariño tiene el deber de establecer qué le sucede al presidente cuando incumple la agenda como jefe de Estado. Que el presidente no llegó a la reunión con su partido, no es problema del Estado, que no fue al cumpleaños de un amigo, no es problema del Estado. Pero que no llegue a una reunión multilateral en la que prometió estar, gravísimo. Que no le cumpla a empresarios que citó en su condición de jefe de Estado en España, grave; que no llegó a la celebración que él diseñó en San Andrés, en medio de la lectura del fallo de La Haya, grave.