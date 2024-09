Atención: Gobierno Petro confirma suspensión del proceso de paz con el ELN, aunque deja la puerta abierta para negociar más adelante

Por primera vez los negociadores aceptaron que las conversaciones de paz con ese grupo criminal son inviables y que sus acciones terroristas no se pueden tolerar en el país.

Por ahora no se conoce si la delegación de paz del Gobierno Petro para estos diálogos será desintegrada o si continuará labores a la espera de manifestaciones de paz de dicha guerrilla que asesina a colombianos.

También expresó: “ A veces queda difícil preguntarnos si es que vamos a seguir por ahí, si es que los que no son de determinada élite no pueden estar aquí y, al mismo tiempo, si entonces la consecuencia es estarnos matando entre nosotros”.

“Creo que el tema no tiene que ver exactamente con tu posesión, sino que tendrá que ser materia también de tus análisis, etcétera, como jurista dentro del Estado que ahora eres. Yo no los conozco a ustedes, no sé su pensamiento político, pero sí estas reflexiones, porque ahora se abren de nuevo en la historia de Colombia”, anotó el mandatario colombiano.