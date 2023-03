Atención: la ministra de Minas, Irene Vélez, fue citada el 22 de marzo para una nueva moción de censura

Durante la instalación de las sesiones ordinarias del Senado, el presidente Roy Barreras anunció que el miércoles 22 de marzo se llevará a cabo la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez, convocada por la bancada de la oposición. La votación se realizará el 29 de marzo.

Este debate de control político será el segundo que tendrá a Vélez como protagonista, dado que el año pasado también afrontó otro. Además, un día antes (21 de marzo) fue citado a control político Iván Velázquez, frente a los hechos que ocurrieron en las inmediaciones de la empresa petrolera Emerald Energy, la cual tuvo por horas secuestrados a funcionarios de la Fuerza Pública, siendo uno de estos asesinado.

El propósito de esta moción, expuesto por los senadores opositores, radica en que consideran que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país.

Hace un mes, concretamente el 22 de febrero, los senadores Miguel Uribe y David Luna fueron los encargados de liderar y radicar la moción, junto con otros 24 congresistas. Durante la sesión parlamentaria, Uribe señaló que la política del Gobierno en el sector minero-energética está condenando a Colombia, lo que supuestamente conllevará a no tener recursos para financiar la inversión social. Además, recordó cuando la jefa de cartera expuso datos inexactos y erróneos en el Davos de Suiza sobre esto.

Adicionalmente, Luna indicó que Vélez le presentó a la Cámara de Representantes un informe mentiroso, el cual mezclaba las presuntas reservas robadas con las que en verdad hay posibles. Al igual que el congresista del Centro Democrático, compartió la visión de estar en contra de la propuesta energética del Gobierno al mando.

Cabe señalar que a inicios de febrero, Uribe había convocado a las bancadas legisladoras a que apoyaran una recolección de firmas que sostuviera la moción de censura.

“Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo”, indicó en ese momento el senador del Centro Democrático.

No es la primera vez que Vélez estará al frente del Congreso. El año pasada también lo estuvo y en una entrevista con SEMANA reveló detalles sobre aquel momento. A finales del año, concretamente en noviembre y, al igual que ahora, liderada por la bancada del Centro Democrático, junto con Cambio Radical, ella vivió su primer político, en la cual se puso en tela de juicio su rol como jefa de cartera.

De acuerdo con su relato, el cual le contó a Vicky Dávila en una entrevista, ella se enteró días antes cuando la llamaron a la madrugada, pero por la emoción del momento no se contuvo y empezó a llorar, al no saber cuál era la razón.

“El día en que me dijeron que me iban a hacer moción de censura. Me llamaron a las 5:45 de la mañana. Estaba todavía en mi cama y comencé a llorar y dije: no me quiero parar. No sé qué significa esto o qué me toca hacer. ¿Qué hice tan grave? La verdad es que esa moción de censura es de las cosas bellísimas de la vida, porque los grandes desafíos se convierten en enormes oportunidades. En ese momento, algo que creía que iba a ser terrible se me convirtió en la oportunidad de acercarme al Senado”, afirmó en aquella entrevista.

Durante un mes, Vélez estuvo reunida con congresistas, lo cual le permitió ser aconsejada por ella entorno a saber qué plan realizar para presentarse en el atril. Sin embargo, más de un problema, ella tomó esto como una dificultad, dado que le permitió conocer a presidentes de partidos, legisladores, las comisiones y todo lo que compete al Congreso de la República.

Finalmente, la jefa de cartera salió beneficiada en la votación, debido a que hubo 132 votos en contra de la moción y 24 a favor de esta. Ella siguió en el cargo, pero afrontará un debate a control político nuevamente, ¿Volverá a salir victoriosa?

