Atentos: así funciona la guerra sucia de impuestos y trámites de movilidad que los municipios vecinos le hacen a Bogotá

En ocasiones, muchas de estas matrículas no se hacen directamente en Funza, Mosquera y Madrid, u otros municipios, sino que la hacen desde Bogotá en los concesionarios de carros o motos por medio de una conexión VPN para simular que se está en el municipio.

El mensaje se repite en cada uno de los concesionarios de la zona. “La matrícula es en Funza porque como usted debe saber acá en Bogotá se paga semaforización y en Funza no. Adicional, tenemos un convenio allá donde la matrícula sale más rápido”, dijo otra asesora de otro concesionario, quien al consultársele “¿cuánto costaría matricular en Bogotá?”, su respuesta fue clara: “no sé porque nunca he matriculado en Bogotá, siempre he trabajado con Funza, Mosquera y Madrid”.