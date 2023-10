Aunque Petro no condenó el ataque con símbolos nazi a la embajada de Israel en Colombia, pidió respeto a servicios diplomáticos de Palestina

El mandatario colombiano, aunque no ha condenado el ataque a la sede de la embajada de Israel, ubicada en el occidente de Bogotá, pidió el mayor respeto a los servicios diplomáticos de Palestina en Colombia.

Otras personas se dedicaron a borrar de las paredes los mensajes que habían sido escritos por simpatizantes del movimiento palestino en nuestro país el fin de semana, en los que se encontraba un símbolo nazi y frases como: “La clase obrera no tiene frontera”.

El violento mensaje del presidente Petro sobre la Franja de Gaza: acusa a Israel, el pueblo que vivió el holocausto, de crear campos de concentración

Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Isreaelies y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio si prosigue solo traerá un holocausto. https://t.co/9missB9LwN

El gobierno de Colombia, sin embargo, no solo no se suma a esa solidaridad sino que ha ofendido profundamente a una comunidad que ha sufrido historicamente la más dura de las barbaries. Que Gustavo Petro compare a Israel con los criminales nazis que perpetraron el más grande genocidio contra ese pueblo no tiene justificación alguna. El primer mandatario ha sacado en sus múltiples trinos el más duro pasado, por ejemplo, al asimilar lo que sucede hoy en Gaza, un territorio en poder del grupo terrorista Hamás, con lo que vivieron los millones de judíos que fueron llevados en trenes de países que eran libres a vivir el más cruel de los exterminios.