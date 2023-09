“Bukele casi noquea a Petro”: Gustavo Álvarez Gardeazabal dice que “los poquitos que quedaron en las Naciones Unidas ni oyeron al presidente de Colombia”

“Se dieron cita en el mismo día, en el mismo auditorio y, teóricamente, ante los mismos espectadores. Fue el 19 de septiembre en la ONU. Inició Petro un poco después de Joe Biden, quien se había robado todos los flash , los comentarios, así no hubiera dicho nada que valiera la pena”, dijo.

Gardeazabal contó que Gustavo Petro “casi que no puede arrancar, el bullicio y la distracción de los asistentes obligaron a tres golpes de martillo al presidente de la asamblea. Y los poquitos que quedaron, ni lo oyeron ”.

Describió el discurso de Petro como una pieza literaria de factura, llena de metáforas , “pero no empata con nada de lo que la humanidad está creyendo hoy en día. Y, por supuesto, no catapulta a Gustavo Petro como la figura universal de la izquierda que a toda costa quiere hacer creer”.

“Modestamente, Bukele reiteró una y otra vez que sus experiencias no eran para exportar y despojándose del liderazgo que América Latina ya le da, salió, curiosamente, más líder que cuando comenzó el discurso” , añadió.

“A Petro no le falta un tornillo. Aunque la despistada oposición a Petro anda pregonando que el presidente no está en sus cabales y hasta han pedido un examen de habilidad mental, me parece que andan orinando fuera del beque”, dijo.