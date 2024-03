Canciller (e) Murillo no llegó a la Cámara a rendir cuentas por pasaportes y esta fue su excusa. El debate fue cancelado

Sin embargo, a pesar de que todo estaba agendado y los representantes acudieron a la Comisión, el que no llegó al recinto fue el ministro (e) Murillo .

El funcionario se disculpó con los representantes y tan solo 20 minutos antes de iniciar del debate, hizo llegar una carta a la comisión presentando excusas toda vez que no se iba a presentar en el debate y al tiempo explicó los motivos de su ausencia.

El canciller (e) en su misiva aseguró que iba a participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, por lo que no podía asistir al Congreso.

“En el asunto mediante las cuales se me convoca a la continuación del debate de control político el miércoles 13 de marzo del 2024, de forma respetuosa me permito transmitir mi más sinceras excusas, toda vez que por un cambio previsto en la agenda del señor presidente de la República, Gustavo Petro, me ha delegado para participar en nombre de Colombia en el segmento de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, dijo Murillo en la carta que fue leída por el secretario de la Comisión II.