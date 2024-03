Canciller Luis Gilberto Murillo sobre escándalo de pasaportes con Thomas Greg: espera conceptos jurídicos; “es un viacrucis”, dice

“El doctor José Antonio Salazar expidió una serie de actos administrativos de manera irregular. Una de las irregularidades es que no tenía el debido certificado de disponibilidad presupuestal, sumado a otros hechos. Eso, obviamente, hace muy inejecutable este tipo de contratos. Ahí hay una falencia grande”, manifestó el diplomático.

En ese momento —dijo— se había solicitado la renuncia del secretario general, José Antonio Salazar; “había dado la instrucción de que no se tocara ningún tema administrativo porque estábamos en proceso de revisión”, manifestó Murillo.

“Cuando se da esto, el doctor Salazar dice que se va a no sé dónde, trabaja un acto administrativo , yo estoy fuera del país atendiendo asuntos de Cancillería, expide unos actos administrativos totalmente irregulares. Esta situación nos llevó a nosotros a evaluar los procesos”, afirmó.

Murillo reconoció: “Estamos en espera de esos conceptos porque no queríamos apresurarnos, queremos tomar esto de manera muy seria. No queríamos apresurarnos a tomar decisiones que no estuvieran dentro del marco de la estrategia jurídica del Gobierno”.