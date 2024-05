Carlos Carrillo anunció que se revocaron 300 mil millones de pesos que iban destinados a Corantioquia, Corpurabá y Girón de UNGRD

El director de la UNGRD destacó que en medio de todo el escándalo se trataría de una buena noticia para el país. “Esos recursos no se habían desembolsado, yo había dado la orden de que no se desembolsaran y luego el señor presidente respaldó esa decisión que yo había tomado pero los recursos estaban congelados” , aclaró el funcionario. Esos recursos ahora servirán para atender las emergencias que vive el país en materia climática.

Carrillo aclaró que uno de los problemas es que no se sabe en detalle para qué iba destinada esta plata. “Parte de los FIC se respalda en unos proyectos que bien sea el municipio o la corporación autónoma presenta pero eso es casi que un cheque, eso es darle plata a actores del sistema, entonces es complejo”, afirmó.

El director de la UNGRD mencionó que a pesar de que el monto es similar, no se trataría de los mismos 380.000 millones de pesos a los que se refirió Olmedo López en las últimas horas que serían la plata que se usó para corrupción en la entidad.

Sin embargo, Carrillo criticó a López porque no ha dado detalles de esos recursos, ni ha devuelto el dinero ni ha hablado de quiénes eran los contratistas. “No hay forma de saberlo porque Olmedo no ha dicho nada. Los anuncios de Olmedo son simplemente dardos con las personas que tiene diferencias políticas, él habla de los políticos pero no dice nada de los contratistas, ni tampoco habla de devolver la plata”, aseguró el director de la entidad.