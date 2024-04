Carlos Carrillo, director de la UNGDR, se destapó sobre las elecciones de 2026, dijo sin tapujos que Claudia López “es la peor opción”

Además, afirmó en diálogo con Eva Rey: “Desgraciadamente, yo creo que hay tiempo de enderezar. Y el cuento este de oh, qué miedo va a ganar Abelardo de la Espriella, va a ganar María Fernanda Cabal. Yo en realidad no me lo creo. Yo creo que eso está más hacia un viejo conocido”.

“Hay un viejo conocido que anda por allá de DJ y no lo has visto. Y hablando con los niños, viejo conocido Germán Vargas Lleras. ¿Pero dime si no es un buen eslogan ‘Vargas, el viejo conocido’, no? Porque aquí el asunto es que en el 22 el país votó por algo distinto”, expresó Carrillo.