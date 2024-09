Carolina Arbeláez analizó discursos de Petro y lanzó claro mensaje: “Creo que el presidente está teniendo problemas de salud mental”

“Le hemos dicho al Presidente que se someta a un examen . Es más, hay una proposición por parte de los congresistas que radicamos en el Senado en el año anterior donde le pedíamos que entregara un parte médico, pero no se tramitó. Nunca se puso a consideración de la plenaria, pero yo creo que es momento de volver a insistir en ese debate”, propuso.

Esa proposición surgió del Centro Democrático y Cambio Radical, los dos partidos de oposición, luego de las constantes desapariciones del líder del Pacto Histórico en Colombia y fuera del país. Sin embargo, el entonces presidente del Senado, Iván Name, no abrió el debate ni la puso a consideración porque no lo vio conveniente en ese momento, según le explicó en su momento a SEMANA.