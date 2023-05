Carolina Arbeláez denunció falta de garantías y supuestas irregularidades en debate del Plan Nacional de Desarrollo, ¿vienen demandas?

Finalmente fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Sin embargo, hay un lunar que marcó el final de la discusión, y que por haberse dado alrededor de la medianoche, varios colombianos lo han pasado por inadvertido.

La congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, fue una de las que lo denunció. Según dijo, el texto de la conciliación entre ambas corporaciones no fue publicado en la Gaceta del Congreso al momento de iniciar el debate, uno de los requisitos, según la Corte Constitucional y la Constitución Política, para poder adelantar ese proceso.

“Por un principio de publicidad, cualquier proyecto que tenga conciliación entre Cámara y Senado se tiene que publicar en la Gaceta del Congreso. Una vez ellos concilian y anuncian, lo que da a entender el presidente (de la Cámara) es que los congresistas tienen el documento oficial para poder estudiarlo y así debatirlo”, le explicó Arbeláez a SEMANA. Su denuncia radica en que el documento no estaba en la Gaceta cuando se hizo el anuncio.

El presidente de la Cámara, David Racero, junto a la mesa directiva, argumentó que el texto quedó publicado en el micrositio de la Cámara de Representantes y que ahí podía ser consultado.

El presidente de la Cámara, David Racero, anunció que el trámite fue el correcto. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“El documento lo subieron a la 1:19 a. m. Yo tengo un video donde estoy intentando cargar el documento a la 1:25 a. m. y no puedo. Ya estaban en votación. No solamente en el anuncio no estaba el texto de conciliación publicado, sino a la hora de votación de Senado y Cámara”, afirmó.

El problema no solo radicó en la Cámara de Representantes, ya que esa Gaceta es única del Congreso. Un senador le dijo a SEMANA: “Se anunció el proyecto antes de publicarlo, ahí hay un grave vicio de trámite”.

Arbeláez cuestionó que se haya citado hacia las 11:50 p. m. del jueves y que la conciliación arrancara cinco minutos después. “Como si se tuviera el tiempo para leer el documento seriamente. Lo que se necesita es por lo menos un día”.

La congresista reclamó que se debió haber citado a las 8 a. m. del viernes, por ejemplo.

Una de las alertas es que se podría tratar de un vicio del trámite del proyecto por no haber respetado el principio de publicidad.

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco estuvo atento del debate en todo momento. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sin embargo, no fue la única denuncia de la congresista en el debate. Dijo que no estuvo de acuerdo con el trámite que le dio el presidente David Racero a la plenaria y por eso tuvo que reclamar en varias ocasiones.

“Radicaron proposiciones para que se sometiera a votación la reapertura de unos artículos y el presidente ni siquiera los puso a consideración. No verificó el quorum cuando se solicitó”, reclamó la congresista de Cambio Radical.

Otro congresista, que prefirió reserva de su nombre, hizo el mismo reclamo. “Anunciaron la votación y votaron la conciliación sin haber publicado el texto”, le dijo a esta revista.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Anunciaron Plan de Desarrollo sin haber publicado el texto de conciliación en la Gaceta del Congreso.



No cumple el principio de publicidad y esto vicia aún más su trámite. 🧐 pic.twitter.com/pW1WEjXJFJ — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) May 5, 2023

Agregó que hacia las 11:56 p. m. se hizo el anuncio para dar apertura a la votación y que la Gaceta fue publicada a la 1:13 a. m. Además, afirma que no se trata solo de su versión, sino que eso se puede verificar en la metadata de la página y del documento. “Eso, según la Constitución, es una falta insubsanable”, afirmó el parlamentario.

El congresista señaló que uno de los requisitos para la votación está consagrado en la Constitución Política, en su artículo 157, que dice: “Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.

Y que la Corte Constitucional establece que el “medio idóneo” para eso es la Gaceta del Congreso. “La Gaceta del Congreso es el medio utilizado e idóneo para materializar el principio de publicidad y que se debe respetar”, establece la Corte.

Según el congresista, otra de las posibilidades para no violar el principio de oportunidad es que se hubiera impreso la conciliación y se le hubiera entregado una copia a cada uno de los congresistas, sin embargo, eso nunca pasó. “Anunciaron algo que no existía y votaron algo que no existía”, aseguró uno de ellos.

La alerta, en el caso de la Cámara, generó que por casi una hora la transmisión se quedara en silencio, mientras la mesa directiva y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la derecha de Racero, verificaran que podían seguir adelante. Cuando sintieron que era así, dio las explicaciones.

La mesa directiva de ambas corporaciones tuvo que verificar que no hubiera ningún vicio en el trámite. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Con todas las consultas el proceso ha sido el acertado de la siguiente manera, colegas. Se puede anunciar el proyecto una vez recibido y subido a la página web, que es el micrositio. Para anunciar no se necesita publicación en Gaceta, para que todos estén tranquilos. De todas maneras, sí fue publicado en Gaceta y ya nos van a traer directamente la certificación de la imprenta para que puedan verla”, afirmó Racero.

Varios congresistas solicitaron a la mesa directiva que verificara que efectivamente estaba publicada la Gaceta antes de votar la conciliación; sin embargo, reclaman que la respuesta no los dejó satisfechos.

Los políticos afirman que, aunque el documento de la Gaceta tiene redactado que es un documento del jueves, no fue publicada sino el viernes en la madrugada y que eso también se puede corroborar en la información de los documentos.

La gran alerta que hay sobre el proyecto es que ese pequeño detalle de procedimiento podría viciar el trámite y, por lo tanto, ser demandado. Si eso prospera, la Corte podría tumbar toda la discusión y la iniciativa, a pesar de las largas jornadas de discusión y de concertación entre los distintos sectores.