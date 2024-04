Cecilia López le habla duro al presidente Petro: “Lo de Sanitas fue una retaliación y no creí que el gobierno fuera tan obvio”

“Estoy terriblemente preocupada. Me parece que estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia que me ha tocado vivir”, le dijo a Caracol Radio . “ Estamos en una situación donde se está creando una polarización en un país proclive a la polarización, que puede ser muy preocupante, y derivar en mucha violencia ”, agregó.

Aparte de ello, señaló López Montaño, ella estuvo en seis gobiernos y este, según su apreciación, es el único que no pone en cintura a sus ministros, que no concerta y que radicaliza con un lenguaje que consideró muy preocupante. “He estado con seis presidentes y no había vivido un momento tan crítico, no se está construyendo, se está destruyendo. El presidente abandonó su agenda y se dedicó a hacer una campaña con odios, con acusaciones muy fuertes”.