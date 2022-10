Centro Democrático le gana pulso a la coalición de Petro: aplazan debate de la ‘paz total’ en el Senado

El panorama para el trámite de la prórroga de la Ley de Orden Público no es el mejor, por ahora. Las plenarias de Senado y Cámara aplazaron el debate, aunque la coalición de gobierno pensó que se daría sin problema alguno este miércoles.

La ponencia para el segundo debate ha generado todo tipo de reacciones y denuncias de sectores políticos que consideran la inclusión de varios artículos como ‘micos’ por lo que la iniciativa se embolató y la plenaria del Senado se tuvo que levantar.

El tema de fondo es que varios senadores no están de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro tenga facultades para indultar a los integrantes de la primera línea, al considerar que los delitos que cometieron durante las protestas ciudadanas nada tienen que ver con la denominada ‘paz total’.

“El indulto a la gente de la primera línea y que los nombren como gestores de convivencia, eso es un mensaje de delinquir paga. Al presidente Petro no se le puede olvidar que el indulto es solo para delitos políticos y no comunes”, dijo la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.

Otra de las razones por las que se embolató el debate y que fueron advertidas por la senadora Paloma Valencia, están relacionadas con que en la Ley de Orden Público se buscaría incluir un marco normativo para el sometimiento de las bandas criminales a través de decreto. A juicio de la congresista, eso es un verdadero ‘mico’ porque no habría necesidad de presentar un proyecto de ley para tal fin.

Sin embargo, el senador Ariel Ávila, coordinador ponente, dijo que se harán los ajustes necesarios en el texto de la iniciativa para dejar claro qué tipo de delitos cometidos en las protestas pueden ser amnistiados y cuáles no. “Vamos a clarificar que los delitos o crímenes graves de lesa humanidad, tortura o genocidio, pues no son amnistiables, es decir, que una persona que bloqueó una vía puede ser amnistiado, pero si hay un asesinato de por medio, pues no será amnistiado”.

Un pequeño gran triunfo aplazada la discusión de la Paz total, no hubo quórum 🤪 con la senadora @PaolaHolguin pic.twitter.com/iKQAhw2lGJ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 19, 2022

En medio de toda esa discusión, los integrantes del Centro Democrático lograron que se disolviera el quorum y, por esa razón, la plenaria se levantó y se continuará con el debate el próximo lunes. “Por fin se aplazó la ley de orden público, no podemos dejar que quieran aprobarla a la carrera. Quieren un cheque en blanco y eso no lo permitiremos”, dijo Paloma Valencia.

En la ponencia o texto que se debatirá en el Senado este miércoles aparecen dos propuestas que desde ya están generando controversia entre diferentes sectores políticos por los alcances que le podrían dar al Ejecutivo.

Una de ellas tiene que ver con el artículo 17 de la iniciativa, el cual plantea: “Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de ‘paz total’, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”.

Esto quiere decir que, en caso de aprobarse este artículo, el mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, podría indultar a los ciudadanos condenados por delitos que hayan sido cometidos en medio de una protesta o de una marcha, así estas conductas no estén relacionadas directamente con las manifestaciones.

En este momento hay varios detenidos en diferentes cárceles del país señalados por presuntos delitos que habrían sido cometidos en las protestas que se han dado en los últimos años en el país, pero que no tendrían nada que ver con el ejercicio de la protesta. Entre los delitos por los cuales están investigados estos ciudadanos están lesiones personales y daños en bien público como, por ejemplo, sistemas de transporte masivo como TransMilenio.

En estos procesos hay varios jóvenes de la llamada primera línea, la cual, según los promotores de esas manifestaciones, fueron los encargados de estar al frente de las protestas y enfrentar los supuestos abusos de algunos integrantes de la Fuerza Pública.

Estas personas –de acuerdo con la propuesta en la prórroga y modificación de la ley de orden público– si son condenadas por cualquier delito “en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”, podrían ser indultadas por el presidente de la República.