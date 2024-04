Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, analizó exhaustivamente a Petro. Estos fueron sus sorprendentes hallazgos

SEMANA: ¿Revisará la mente del presidente Petro?

RITA KARANAUSKAS: Sí, un poquito. Hay un sistema muy interesante con el cual yo trabajo que se llama la metodología Scan. Lo usan en el FBI y en Israel para el análisis de contenidos. Es superinteresante porque es científico y nos habla mucho de la personalidad de alguien y si está usando una estrategia.

SEMANA: ¿En qué consiste la metodología?

R.K.: Es el análisis del contenido. Todas las palabras que decimos vienen del cerebro y de las construcciones cerebrales. Es decir que eso de decir me equivoqué no existe. La segunda base es que siempre lo contamos todo, aunque no lo decimos todo. De eso hablaremos por los trinos del presidente, y, finalmente, en un análisis nunca se puede sumar ni quitar palabras. Es lo que es y no hacemos suposiciones de absolutamente nada. Yo llevo haciendo interrogatorios diez años con esta metodología.

SEMANA: Empecemos. El presidente Petro trina demasiado. ¿Eso quiere decir algo?

R.K.: Es una manera en la que alcanza a pensar qué escribir. Una cosa es escribir un trino y otra hablar de tú a tú, porque no hay tiempo. Es una estrategia, porque sus mensajes tienen ciertas características especiales que son transversales a casi todos los mensajes y las mantiene.

SEMANA: ¿Cuál es la principal característica de Petro?

R.K.: En todos los mensajes, él trabaja lo que se llama mensajes en círculo. Nunca cierra, dice una frase, pero nunca cierra el mensaje. Siempre es ambiguo y abierto. No hay un quién, ni un dónde ni un por qué. Y eso se llama un mensaje circular. Significa que no hay detalle en el mensaje y eso es superinteresante en la comunicación, porque un lector desprevenido ve el mensaje y cierra el círculo. El cerebro funciona así: cuando nosotros no tenemos detalle en algo, el cerebro no se da cuenta, el cerebro sencillamente cierra un vacío. Él hace eso, da una frase sin detalles y el desprevenido que lee cierra el círculo y piensa que entendió.

Rita Karanauskas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Ese no es un error de comunicación?

R.K.: Sí y no. Para el desprevenido es fantástico, porque incluso cree que es un mensaje cercano. Para alguien que lea bien, no.

SEMANA: ¿Qué significa que deje los mensajes vacíos?

SEMANA: ¿Cómo es esa estrategia?

R.K.: Que lanza frases y ya. Él no usa el yo para nada, nunca en un trino de él usted verá un yo. No se apropia, deja círculos abiertos y usa plurales sin especificar a quién hace referencia. Esto habla de la personalidad y la estrategia.

SEMANA: ¿El presidente para qué hace esto?

R.K.: Porque es útil para el despistado. Cuando alguien no se apropia, no usa el yo y no se compromete, pues no carga una responsabilidad. Cuando hablo de estrategia y personalidad, en alguna forma, las dos cosas se unen. De tanto usar esa estrategia y ciertas palabras, se acaba asumiendo esa personalidad.

SEMANA: Dicen que el presidente escribe muy mal en X. ¿Esos errores son estrategia?

R.K.: En algunos trinos, sí, porque quiere mostrarse como liberal, fluido, normal, cercano a las personas. Otra cosa es la ortografía, pero ese no es un asunto para analizar.

La cuenta de X es la tribuna preferida del presidente Petro para comunicarse. | Foto: Presidencia

SEMANA: Miremos trinos. El 20 de abril, el presidente Petro convocó marchas para el 1 de mayo y le habló “al pueblo”. ¿Cuál es el contenido del escrito?

R.K.: Empieza diciendo: “Iré caminando como antes”. Entonces, uno se pregunta: ¿cuál es el mensaje? Por eso deja abierto el mensaje, es una frase suelta para que se interprete. Pero hay algo muy importante porque nombra trabajadores, pensionados, segmenta la población y les dice: “Recuerden que soy su presidente”. Ahí está siendo excluyente. Ahí dice que solo es presidente de ellos, no el presidente de Colombia. Aquí nos contó que es presidente de quienes nombró, de los demás no. El desprevenido no codifica el mensaje. Y después habla de baile, de cantar y luchar por la educación, eso se llama prioridad salomónica, es decir que en su mente tiene como prioridad hacer ruido, el desorden y, por último, la educación. El interés es que la gente salga a hacer ruido.

SEMANA: Semánticamente, ¿significa que Petro quiere mover la gente en las calles?

R.K.: Es una estrategia que para él es importante, demuestra qué persona es.

SEMANA: ¿La comunicación es buena con mensajes tan extensos?

R.K.: No, sobre todo porque son muy enredados. No es una comunicación clara. El 23 de abril dice: “Dejen de gritar mentiras a ellos”. Si yo estuviera en un interrogatorio, le preguntaría a quiénes les dice que dejen de gritar mentiras. Él nunca da detalles. También dice: “No le vamos a quitar la pensión a nadie”. ¿A quién se refiere con ese plural? No se sabe de qué habla. Lanza acusaciones sin decir quién es.

SEMANA: ¿Y no puede ser una estrategia?

R.K.: Claro, esa se llama la no apropiación y escribe para que cada quien interprete como quiera. Hay algo muy interesante, en ese trino dice: “No me he robado un peso”. Mire qué interesante, porque nadie lo ha acusado de robo. Es decir, es información dura de contexto. En un análisis científico, es información no solicitada y tiene un gran valor.

SEMANA: ¿Entregar esa información no pedida qué significa?

R.K.: Creo que es una frase no pensada. Cuando nosotros damos información no solicitada, no ha lugar y fuera de contexto, siempre tiene un valor. Si yo lo estuviera interrogando, le hubiera preguntado sobre eso. Pero mire que también dice: “Nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie”. Cuando dice no hemos, ¿de quién habla?

Rita Karanauskas, conferencista y entrenadora en comunicación verbal y no verbal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Son trinos violentos?

R.K.: Sí, y fíjese que usa permanentemente palabras como matar, usa la palabra odio para vincular a las personas que excluye. En sus trinos usa matar y odiar constantemente.

SEMANA: ¿Y qué significa eso?

SEMANA: Entonces, puede ser una estrategia.

R.K.: Puede ser, pero acuérdese de que la estrategia, si la usamos permanentemente, se vuelve parte de nuestra personalidad. Si usted usa todos los días las mismas palabras, entrarán a formar parte de su personalidad. Esto es, estratégicamente, que 30 días después se convierte en una persona diferente.

SEMANA: ¿Es decir que el odio podría entrar a la personalidad del presidente?

R.K.: Cada palabra que usamos en la vida tiene un efecto sobre nosotros. Si usted dice la palabra amor 30 días seguidos, es diferente que si dice odio o mato, porque, además, tienen vibraciones diferentes y el cerebro las entiende de una forma diferente.

SEMANA: Petro tiene millones de seguidores en redes. ¿Esos mensajes se transmiten a sus seguidores?

R.K.: Sí, eso es exactamente lo que hacen en la publicidad y es el efecto de la recordación. Eso hacen las marcas y por eso repiten palabras, porque quedan grabadas en la memoria. Todo en el ser humano funciona por repetición.

SEMANA: Hablemos sobre el trino del 21 de abril después de las marchas. Cuando él escribe “las marchas del uribismo”, las descalifica o desconoce a un sector del país.

R.K.: Nunca habla en detalle. Pero mire que ocurrió algo que no es habitual en él, porque mencionó en un escrito que 13 periodistas fueron agredidos en la marcha del uribismo, y es algo que nunca hace en detalle. Solamente en este escrito dio la cifra y se salió de su personalidad para hablar del uribismo, eso tiene un significado porque no es usual en él.

SEMANA: ¿Culpar al uribismo?

R.K.: Puede ser, porque no es un escrito habitual.

Rita Karanauskas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Entonces, se equivocan quienes dicen que Petro no sabe qué escribe.

R.K.: Sí, bastante, porque hay una estrategia detrás. Y en los mensajes sobre las marchas hay que leer muy bien que él habla de manifestaciones contra el Gobierno, no contra mi Gobierno ni en contra mía.

SEMANA: ¿Se desmarca?

R.K.: Sí, es contra el Gobierno. No lo toca a él, no toca su corazón. No le afectaron las marchas, así de simple.

SEMANA: ¿Pero no podría ser un error de redacción de Petro?

R.K.: No es un error, es algo que sale del cerebro. En los mensajes nos está contando que no le importaron las manifestaciones.

SEMANA: En los mensajes habla de dueños del dinero público, de mafiosos en el poder y de muchos temas en un solo escrito. Semánticamente, ¿qué significa?

R.K.: Una tendencia a la confusión. Quien confunde reina, por ahí va su estrategia. Empieza con una idea y sigue con otra. Y volvemos al principio, el lector desprevenido no analiza y capta solo palabras. Un escrito revela mucha información para analizar.

SEMANA: ¿La escritura entrega información de una persona?

R.K.: Mucha, las palabras no vienen de un vacío. Vienen de una estructura cerebral que tenemos.

SEMANA: Miremos este trino. “No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve para ellos. El voto no existió. Solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. El proyecto democrático está en peligro aquí. Lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente”.

R.K.: ¿Quiénes son ellos? No lo explica. Habla de golpe de Estado, pero no dice quién lo proporcionará, la gente se imagina lo que quiera. Ahora, en ese “ellos” vincula las palabras odio y muerte. A “ellos” los vincula con odio, muerte y matar los otros; a los pobres los vincula con amor, paz, baile y cantar.

SEMANA: ¿Por qué?

R.K.: Eso tiene mucho que ver con los cuentos infantiles. Todos los cuentos infantiles tienen víctima, victimario y salvador. Y eso nos fascina.

SEMANA: ¿El presidente Petro los crea?

R.K.: Crea para que la historia llegue y para ser el salvador. En este escrito el presidente Petro crea todo y llega muy fácil al cerebro.

SEMANA: ¿Para conquistar adeptos?

SEMANA: Semánticamente, ¿cómo califica al presidente Petro con base en su análisis?

R.K.: Él tiene una estrategia y ha logrado cautivar a muchas personas. Tiene un lejos muy bueno, un cerca muy malo.

SEMANA: Si usted tuviera que entregar este análisis, por ejemplo, a un psicólogo, ¿qué podría determinar?

R.K.: Que es una persona que no se apropia de la realidad, que es una característica de su personalidad. Podría reflejar algo de la niñez.

SEMANA: ¿Qué dará vueltas en la mente del presidente?

R.K.: Muchas cosas, pero no estoy segura si las marchas, porque en sus mensajes se muestra lejano y como si no fuera con él. Al alejar las cosas se quiere evitar dolor. Todos tenemos estrategias de supervivencia diferentes.

SEMANA: El presidente Petro siempre tiene un lápiz en sus discursos y eventos. ¿Por qué?