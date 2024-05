César Rincón pide a la Cámara hundir el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia; estas son sus razones

A pocas horas de que inicie el debate, el torero y ganadero César Rincón, envío un mensaje a la Cámara de Representantes para que no se prohiba la tauromaquia en Colombia.

Para el torero colombiano, el camino del prohibicionismo no es el adecuado para ningún país en el mundo y advirtió que acabar con las corridas de toros sería el principio de muchas más prohibiciones por parte del Estado. “Que se respeten las diversas formas de entretenimiento y actividades culturales, es fundamental para preservar la libertad y promover la tolerancia en una sociedad pluralista”.

El manizaleño José Arcila también pidió a los congresistas que estudien a fondo la iniciativa porque únicamente habla de una prohibición sin pensar en las grandes afectaciones que se generarían por las decenas de familias que viven de la fiesta brava. “Desde niño ejerzo mi profesión, con ella crecí y soy una persona de bien. A esta profesión le entregué mi juventud y por eso no debemos prohibir los toros”, dijo el torero colombiano.

El banderillero Ricardo Santana también se mostró en contra de la prohibición y señaló que no es posible que en un Estado de derecho se quiere prohibir una profesión por el capricho político de un sector de congresistas que únicamente buscan votos con estos temas. “Quiero pedirles que protejan mi profesión, si prohíben las corridas de toros no tendrá nada que hacer. ¿Cómo van a quitarme la profesión que llevo ejerciendo por más de 20 años”, dijo Santana.

Para los taurinos es viable hacer una regulación sobre la fiesta brava, razón por la cual está tramitándose otro proyecto de ley en ese sentido, pero el camino de la prohibición no es el indicado. Además, señalan que de aprobarse la iniciativa en cuarto debate automáticamente habrá que matar a todos los toros de lidia que hay en Colombia y un sinnúmero de personas quedarían desempleados de la noche a la mañana.

Incluso cuestionan al Pacto Histórico, ya que argumenta la protección animal, pero no incluye, por ejemplo, la prohibición de corralejas o peleas de gallos y únicamente se fija en las corridas de toros.

La senadora Esmeralda Hernández asegura que su proyecto tiene un plan de reconversión laboral para las familias que demuestren que su sustento depende de esas prácticas. “No se va a prohibir de un día para otro, tendremos un proceso de transición para identificar a los trabajadores taurinos y elaborar un proceso de reconversión con su participación. Si uno revisa hoy las plazas de toros, la mayoría está abandonada porque la gente no quiso volver a corridas de toros. No las siguieron haciendo, se perdió la tradición y, por tanto, no las pueden retomar”, dijo la senadora Hernández en una conversación con SEMANA.