Claudia López se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reúne a esta hora con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El objetivo principal del encuentro será compartir la Estrategia de Bogotá para la integración social, económica y cultural de los nuevos bogotanos, es decir, de los migrantes, a través de los Centros Intégrate en los SuperCADE.

Blinken visitará el centro Intégrate ubicado en el Supercade-CAD para conocer de cerca esta iniciativa y más modelos de respuesta de la ciudad ante la situación de flujos migratorios.

Hoy tenemos un gran día!

-recibimos al Secretario Blinken en uno de los centros intégrate de los nuevos bogotanos.

-preparamos el Diálogo vinculante del PND en Bogotá

-entregamos 3 colegios nuevos en Bosa

La visita del funcionario estadounidense se realiza en el marco de una gira internacional por Latinoamérica.

Bogotá acoge a 500.000 venezolanos, lo que representa más del 20% del total estimado en Colombia.

Con la estrategia Intégrate se facilita el acceso a la educación, a la salud y las oportunidades laborales. Además, se amplía la capacidad de atención. Esta iniciativa de inclusión es el resultado de un trabajo conjunto entre la Administración Distrital, la Presidencia de la República, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para facilitar la atención e integración social, económica y cultural a la población migrante.

Intégrate estará disponible en tres de los principales puntos de la Red Cade, lugares donde entidades públicas del orden distrital, nacional y de carácter privado se articulan para brindar atención integral a la ciudadanía.

En los SuperCade CAD (Av. Carrera 30), Suba y Engativá, los migrantes encontrarán los servicios de nueve secretarías y entidades del orden distrital y nacional de forma gratuita y sin intermediarios.

En estos puntos podrán gestionar su Permiso por Protección Temporal, recibir orientación sobre los programas de formación del Sena o registrarse en la Agencia Pública de Empleo para potenciar su capacidad para la generación de ingresos y el bienestar de sus familias.

De igual manera, los usuarios podrán conocer los requisitos para acceder a los servicios sociales, acercarse a la oferta educativa que el Distrito tiene para sus hijos e hijas, o recibir asesoría jurídica e intervención psicosocial diferencial para la mujer.

Se estima que en el territorio nacional hay más de 2.4 millones de migrantes venezolanos, el 21,3 % de ellos radicados en la capital colombiana, es decir, 495.236 personas.

Anuncios de Petro tras reunión con Blinken

Uno de los principales anuncios tras la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, tuvo que ver con la erradicación de los cultivos de coca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. - Foto: Antony Blinken @SecBlinken

En rueda de prensa, una vez terminó el encuentro en la Casa de Nariño, en el que además participaron la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, el jefe del Estado colombiano afirmó que se mantendrá la erradicación forzada en aquellos cultivos que no pertenecen a los campesinos. Así mismo, dejó claro que no será mediante aspersión aérea, como lo contempló el Gobierno de su antecesor, Iván Duque.

“Los cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada y es un costo que debemos asumir. Pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado”, afirmó Gustavo Petro.

La decisión sorprendió a algunos sectores de la política colombiana, todavía más después de su discurso en la Asamblea General de la ONU dos semanas atrás, cuando sustentó que la lucha contra las drogas estaba perdida.

Entre quienes reaccionaron a la afirmación de Gustavo Petro sobresale el director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez. En Twitter, publicó: “Confirma Petro que la erradicación forzada de cultivos de coca continua, lo enteró el secretario de Estado de USA Antony Blinken. No es hacer por hacer o tratar de imponer la voluntad a la fuerza. Ahí va aprendiendo, un poco, a las malas”.

El expresidente conservador Andrés Pastrana, uno de los que más cuestionó el discurso de Petro en la ONU, también expresó su opinión acerca del encuentro con Antony Blinken.

“Quedó claro en la rueda de prensa Petro-Blinken que el gobierno Biden no apoyará en año electoral las descabelladas iniciativas de impunidad para narcotraficantes y legalización de la cocaína”, expuso Pastrana.