CNE abre investigación y formula cargos contra Colombia Humana por violencia política de género

“Al día siguiente publica copia del acta en chats públicos, donde están consignados todos mis datos personales, incluido mi teléfono y dirección, que es en zona rural. Al día siguiente mi perro que es la imagen con la que he desarrollado mi activismo en los últimos años desaparece sin dejar rastro alguno. Días después el automóvil de mi esposo aparece en mi predio con el panorámico trasero roto sin que se haya sustraído nada del interior. Intenté interponer la queja en la Policía de mi municipio, pero no fue recibida y me sugirieron enviarla a la Fiscalía regional. Así lo hice con copia a la personería, pero la Fiscalía no consideró que la denuncia tuviera mérito”, expuso la mujer.