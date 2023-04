Colombia, Panamá y Estados Unidos se comprometieron a desarrollar un plan de trabajo conjunto para enfrentar migración en El Darién

El canciller Álvaro Leyva cumplió una agenda diplomática en Panamá el martes 11 de abril de 2023, donde se reunió con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y la ministra de relaciones exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, en un encuentro de alto nivel entre los tres países para discutir los temas migratorios de la región que impactan a las tres naciones.

En el encuentro también estuvo la directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, y la comandante del Comando Sur (EE. UU.), la general Laura Richardson, entre otros altos representantes del Gobierno estadounidense.

Según confirmó la Cancillería, tras el encuentro se logró una declaración trilateral conjunta entre Colombia, Panamá y Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio en la región y especialmente en el Tapón del Darién, que conecta a Colombia con Panamá y es un territorio de constante flujo migratorio irregular.

Álvaro Leyva en encuentro en Panamá. - Foto: Cortesía Cancillería

Los tres principales puntos a los que se comprometieron los tres países son: primero, combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién, tanto en los corredores terrestres como marítimos, donde se registran constantes fallecimientos de personas y explotación por las vulnerables condiciones que se presentan.

El segundo punto que se firmó en el acuerdo hace referencia a la posibilidad de abrir nuevas vías “legales y flexibles” con las que se pueda disminuir la migración irregular. El tercero enfatiza en que se debe lanzar un plan para reducir la pobreza y mejorar la prestación de los servicios públicos, así como crear empleos y promover oportunidades económicas para las comunidades del noroccidente del país y la frontera con Panamá.

En el encuentro se reconoció que hay un interés compartido por los tres países para solucionar las problemáticas que derivan de ese flujo migratorio. Aseguraron que uno de los objetivos será combatir las bandas criminales que azotan a las poblaciones de esa región y que afectan al medio ambiente.

El pasado 14 de febrero de 2023 ya se había firmado un comunicado conjunto en Apartadó, Antioquia, en el que se había expresado un compromiso entre los tres países para atender la seguridad fronteriza y la crisis migratoria de Centroamérica, por lo que el nuevo anuncio hace parte de esa estrategia.

Cabe recordar que recientemente una delegación liderada por el canciller Leyva estuvo en Washington, Estados Unidos, y se reunió con el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken. Según informó el ministro Leyva recientemente se discutieron varios temas, entre ellos la crisis migratoria.

Migrantes de Venezuela y países africanos atraviesan la densa jungla a través del Tapón del Darién , donde personas han muerto en el camino y han sido atacadas por atacantes, según grupos de ayuda. - Foto: Reuters - Fundación Thomson Reuters / Autor: Fabio Cuttica

Otro aspecto que ha estado en el centro de la mesa entre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos hasta el momento ha sido el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Con ese propósito se han llevado a cabo unas conversaciones en México entre el chavismo y la oposición, sin embargo, no se ha logrado avanzar como se esperaba.

Por eso, el canciller Leyva confirmó recientemente que harán una cumbre en la que puedan invitar a ambos sectores a dialogar, un encuentro en el que estaría el presidente Gustavo Petro y en el que habría presencia de un delegado de Estados Unidos.

El ministro Álvaro Leyva anunció que se buscarán soluciones a la crisis migratoria en El Darién. - Foto: Cortesía Cancillería

Según información de la Cancillería, por ahora se están ultimando detalles del encuentro. El canciller Leyva confirmó que no se tiene contemplado que Nicolás Maduro vaya a asistir al encuentro. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, afirmó el canciller.

Leyva agregó que el propósito de ese encuentro sería “reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno de Venezuela”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.