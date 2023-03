Tik Tak: Las perlas del canciller Álvaro Leyva en Washington

A las 6:10 a.m. suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles 29 de marzo en SEMANA, y suena por los lados de la cumbre que termina entre Estados Unidos y Colombia en Washington. En la cual hubo reuniones de delegados de ambos países durante dos días, y cuyos resultados hay que analizar con lupa

Porque si algo caracteriza la diplomacia ―y este era por excelencia un encuentro diplomático― son las formas. En apariencia, todo salió divinamente y aunque hay diferencias, concluye la cumbre, existe la disposición de avanzar en una agenda conjunta. No es que lo anterior no sea verdad, sino que hay mucho más.

El canciller Álvaro Leyva estuvo en reunión diplomática en Washington. - Foto: Cancillería

Empezando porque la citación a Washington, que previamente había hecho el embajador Benedetti, desde luego no tenía la función -como este explicó- de que se le informara a los Estados Unidos por qué se habían restablecido relaciones con Venezuela. Esa explicación no la necesita, ni la pide ni un bobo.

Los eventos eran más delicados. Léase por ejemplo, el futuro de monómeros, cuyos planes de adquisición a buena hora paró Ecopetrol ante la realidad de que monómeros está fuertemente marcada por el veto de los Estados Unidos. Off the record se comenta que más allá de eso, pudo haber incluido el tema Saab

La visita de Benedetti a Washington no pasó de ser en su gran mayoría reuniones de nuestro embajador en Venezuela en la sede o en los salones de la Embajada de Colombia con ONGs que no le niegan su presencia a nadie.

Pero ya en la cumbre -que se cierra esta semana- la estrella si fue el canciller, Álvaro Leyva, con sus perlas. Porque viene de Europa de entregarnos una grandotota, una perla hermosa, de que “si él fuera indígena ya habría incendiado a Colombia”

Álvaro Leyva en sus reuniones en Washington. - Foto: Cancillería

Pero en esta visita produjo dos perlas más. La primera fue discursearse ante el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, muy, muy emocionado con la afirmación de que Colombia abandonaba su imagen de país asociado con la coca, y con la cocaína para ganarse la imagen de la esponja del mundo que va a salvar a la humanidad -la que recuerda Leyva que está en vías de extinción- por el cambio climático.

La segunda perla no fue menos notable, aseguró que como país aliado de Estados Unidos jamás Colombia se atrevía a darle sorpresas inesperadas a ese país. Gran mentira, por cierto, porque este gobierno que no lleva ni un año le ha dado por lo menos dos grandes sorpresas.

Álvaro Leyva y Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. - Foto: SEMANA, Getty Images

La primera, el permiso al campesinado colombiano de seguir sembrando coca hasta que buenamente se le presente la oportunidad de sembrar otros cultivos más rentables. Si hoy los campesinos están llenos de hoja de coca, a la que se le ha bajado el precio, no es por falta de demanda, sino por exceso de existencias. Sin embargo, cuando se desembotellen los embudos de las rutas, el negocio volverá a florecer en la ilegalidad, porque ¿las de la legalidad?, ni hablar de eso en el momento.

Y la segunda sorpresa que le hemos dado al gobierno de los Estados Unidos, es que la paz total contempla la negociación con peligrosos zares del narcotráfico y del paramilitarismo. Con los señores de la droga y de los crímenes paramilitares. Lo que Estados Unidos le agradeció a Colombia al final de esta cumbre no es su nuevo estrategia en la lucha contra las drogas, sino algo más sencillo: que haya una estrategia.

Pero ante el descubrimiento de que sí la hay, anuncia Estados Unidos que le dará la oportunidad a Colombia siempre y cuando haya resultados. Así es la diplomacia, todo bien en apariencia, pero el diablo -ahora que lo puso tan de moda el director de la Policía- está en los detalles. Eso sí adornado con las perlas de nuestro canciller, Álvaro Leyva.

Escuche aquí el segundo Tik Tak del día de hoy:

Tik Tak: Exorcismo a la reforma a la salud

Pues parece que va a necesitarlo, ahora que la práctica la puso tan de moda el director de la policía. La distancia del jefe del Partido Liberal con la reforma, parece que ha quemado sus naves. Mientras tanto, la ministra Corcho le mama gallo a los otros dos partidos, la U y los conservadores, asegurándoles que el articulado sí recogerá sus inquietudes y líneas rojas. O será que los que maman gallo son los directores de los partidos, que aún se mantienen en el no, en espera de nuevos ofrecimientos? Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:01 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy 29 de marzo en SEMANA, y suena por los lados del termómetro que la reforma la salud le puso al país. ¿El resultado? el país tiene fiebre. Pero, ¿qué fue lo que midió este termómetro?, pues primero la temperatura en cuanto a si este gobierno le dice mentiras al país o no, y el asunto resultó en rojo, termómetro en rojo..

Porque apenas en lo que respeta la reforma a la salud ―para no hablar de todos los demás temas― el presidente Petro salió a decir hace tres días que estaba felizmente acordado el 99% de su texto y resultó todo lo contrario. Que con los partidos el desacuerdo es del 99%, y que la retadora y activista ministra, Carolina Corcho, les ha mamado gallo a la hora de recoger las propuestas y respetar las líneas rojas de los partidos en los puntos en los que sus jefes ―de por lo menos tres de esos partidos: el liberal el conservador y la U― habían intentado acordar con el gobierno.

El último articulado conocido distaba un buen trecho de reflejar sus inquietudes, que no habían sido recogidas, sobre el futuro de la salud en Colombia.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dicho que están trabajando para solucionar la crisis. - Foto: guillermo torres

La segunda gran medida de ese termómetro de la salud -que también marca fiebre- es la forma como los partidos de siempre, se siguen comportando como siempre, ante la mermelada de siempre que les ofrece el Gobierno del Cambio. Ayer el único que destapó clara y honestamente sus cartas y se apartó, parece que en forma definitiva del modelo de atención de la salud a los colombianos, que quede imponer el gobierno Petro y su terca ministra del ramo, fue el ex presidente César Gaviria, que considera el proyecto peligroso, perjudicial, arriesgado y en algunos puntos hasta disparatado.

A no ser que en la noche de anoche el ex presidente Gaviria haya dado su brazo a torcer, parece bastante probable que definitivamente no permita que su partido vote por la reforma, con lo cual la aprobación en el Congreso entra en etapa de sudor frío.

Expresidente César Gaviria se opone a la reforma. - Foto: SEMANA

Además, no creo que el expresidente Gaviria después de la frase que le zampó el presidente Petro en el día de ayer, siga dispuesto, por lo menos en cuanto al proyecto de salud se refiere, porque el presidente Petro le dijo al expresidente Gaviria: “si el país piensa que esto cambia esto va a cambiar porque yo me siento en los salones dorados de palacio a conversar con el expresidente Gaviria está muy equivocado”

Bueno, vamos a ver cómo toma el expresidente esta frase. Además, en vísperas de su cumpleaños, Gaviria va a celebrar su onomástico fuera del país. Y mientras sea él quien otorgue los avales a sus congresistas, distanciado momentáneamente el tema por su viaje, el puñadito de los congresistas que quieren volteársele a Gaviria para apoyar al gobierno tendrá que pensarlo dos veces.

Paralelamente, las actitudes de la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, y del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha sido resbaladiza, poco concreta y por lo menos en la apariencia deja la impresión de que ellos están a la espera, no tanto de un texto que recoja sus inquietudes como ellos dicen, sino de algunas canonjías para votar definitivamente del lado del gobierno.

Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro. - Foto: REVISTA SEMANA

La tercera cosa que marca el termómetro de la salud es que honestamente, lo que la señora ministra Corcho quiere, y no se piensa bajar de allí, es primero: estatizar la salud en Colombia. Solo hay que verle la cara cuando en una rueda de prensa el ministro estadista Alfonso Prada describe que el modelo de salud seguirá siendo mixto.

Segundo: que el árbol de la prestación de salud a los colombianos tenga sus raíces en centros de atención primaria que sean los que irriguen a los usuarios hacia una prestación de salud más especializada, y tener así el sartén por el mango. Y tercero: que no haya un Adres o banco de la salud centralizado, sino muchos “adresitos” regados por el país a nivel regional, con lo cual inevitablemente la plata de la salud terminará siendo manejada por gobernadores y alcaldes

En esos tres puntos se resume el abismo entre Corcho y los que rechazan por absoluta inconveniencia su reforma. A este punto de los acontecimientos lo que me pregunto es ¿si a este proyecto de ley habrá que entubarlo para salvarlo ―como se hacía con los enfermos críticos de covid― o habrá que recurrir más bien a la fórmula del director de la Policía, Henry Sanabria, y exorcizarlo?