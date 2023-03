“Hay preocupación por todo como en todas partes del mundo”: canciller Álvaro Leyva respondió a quejas de congresistas de EE. UU. sobre Colombia

El canciller Álvaro Leyva hizo un balance de lo que fue la jornada que tuvo parte del alto Gobierno en Washigton, en la que se reunieron con Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, del Partido Republicano.

Según confirmó el canciller tras el encuentro, hay algunas preocupaciones que fueron expresadas, pero que esto es parte de la realidad que se vive en el mundo. “Hay preocupación por todo como en todas partes del mundo, no solamente acá sino que lo que está ocurriendo en el mundo es complejo”, afirmó Leyva luego de la reunión.

Leyva enfatizó en que McCaul se mostró interesado en las relaciones con Colombia y que haya un diálogo bipartidista tanto con republicanos como demócratas.

“Hizo algunas preguntas en particular y dijo que estaba dispuesto a seguir trabajando conjuntamente con ambos partidos en beneficio de las aspiraciones del pueblo colombiano, en lo que tiene que ver con la paz total”, afirmó el canciller.

Álvaro Leyva y miembros del Gobierno colombiano en reunión con el secretario de Estado Antony Blinken. - Foto: Cancillería

Mencionó que también hizo referencia al foro que se está preparando en México para discutir el tema migratorio y que tendrá como fecha el segundo semestre del año. Allí también se discutirá sobre el narcotráfico y cómo enfrentarlo en la región. “Confluyen con los intereses particulares de los Estados Unidos”, aseguró Leyva.

El ministro recalcó que en estos temas Estados Unidos sigue viendo a Colombia como sus mejores aliados. Sobre el caso de Nicolás Maduro, que algunos miembros de los republicanos han criticado por el acercamiento que ha tenido Colombia con algunas dictaduras, Leyva dijo que no conversaron de ese hecho en esos encuentros.

“No hablamos del tema, pero el presidente Petro va a proceder a hacer una convocatoria de países, muchos occidentales, a propósito de ese diálogo que va a tener lugar y se va a reanudar en México que es la parte del diálogo político”, aseguró Leyva sobre ese evento en el que, según mencionó Leyva, Petro buscará que se vuelva a reconocer a Venezuela en la región.

Álvaro Leyva sostuvo agenda en Washington. - Foto: Cancillería

El ministro Leyva confirmó que en total son siete puntos que se están discutiendo con el Gobierno de Joe Biden y que tienen relación con oportunidad en salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía minera, infraestructura, democracia, buen gobierno y derechos humanos, seguridad, antinarcóticos y derecho rural y migración.

“Se ha venido preparando esta reunión durante los últimos seis meses con personal técnico de la Cancillería y de los Estados Unidos y precisamente estamos trabajando en eso y mañana culminan”, afirmó el canciller Leyva. Quien anunció que este martes volverá a Colombia.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la grave denuncia que hizo en los últimos días el expresidente Iván Duque en la que dijo que supuestamente habría “presiones” de parte del régimen de Nicolás Maduro con el Gobierno colombiano para que se entregue información de inteligencia con Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países.

Según Leyva la información no es cierta y aclaró que ese tema no se tocó en los encuentros que han sostenido en Washington. “De ninguna manera, a nosotros no nos manifestó absolutamente ninguna preocupación en particular, sino que reiteró su marcada educación de seguir trabajando de forma partidista alrededor de las iniciativas que tiene Colombia que se están conjugando con el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó el canciller.

Canciller Leyva sostuvo reunión con congresista republicano. - Foto: Cancillería

Leyva enfatizó que el Gobierno colombiano tiene una política bipartidista y que no pueden ser ajenos a esa realidad.

Previamente, Leyva y el equipo del Gobierno se reunieron con el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken. El canciller estuvo acompañado de la jefe de Despacho Presidencial Laura Sarabia, el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, el ministro de Justicia Néstor Osuna y el alto consejero para la Paz Danilo Rueda.

En el encuentro con Blinken, Leyva volvió a proponer una conferencia continental para combatir el narcotráfico. “El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando al continente. Así lo vimos en Ecuador recientemente, en un solo día once golpes, causando muerte. Hablando con el presidente Lula, al día siguiente de su posesión, le decía al presidente Petro: ‘Brasil, el tema de la multinacional del narcotráfico. Tenemos que crear una multinacional de la inteligencia’”, afirmó el canciller colombiano.