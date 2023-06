“Cómo se descarriló la primera presidencia izquierdista de Colombia”: artículo en ‘The Washington Post’ sobre el Gobierno de Gustavo Petro

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En uno de los diarios más importantes y de mayor circulación dentro del área metropolitana de Washington, Estados Unidos, se ha publicado en las últimas horas un artículo sobre la crisis del Gobierno Petro a raíz de las declaraciones en SEMANA de la niñera de Laura Sarabia.

The Washington Post publicó un artículo titulado: “Cómo se descarriló la primera presidencia izquierdista de Colombia”, que tiene que ver con un análisis que hace el periodista Matthew Bristow, de la agencia Bloomberg en nuestro país.

Al inicio del artículo, el periodista hace un análisis de la situación del último mes en el que “altos funcionarios se vieron envueltos en escándalos y antiguos aliados en el Congreso se separaron de la coalición gobernante”, dice el texto.

El presidente está envuelto en un escándalo por la información revelada en SEMANA. - Foto: Semana

También, la publicación trata de resumir lo que ocurrió desde finales del mes de mayo, cuando la niñera de la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, decidió contarle a SEMANA que la habían culpado de robarse un dinero de su empleadora y que miembros del equipo de seguridad del presidente la habían interrogado.

“El escándalo, que enfrentó a un poderoso funcionario contra una niñera mal pagada, puso en vergüenza a un gobierno que dice representar a los colombianos más pobres contra los ricos y poderosos”, dice el artículo que publicó The Washington Post.

El diario enumera paso a paso lo que ha ocurrido en las últimas semanas, contando también las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación sobre la conducta de la mano derecha del presidente, revelando que la línea telefónica de Marelbys Meza y otra empleada doméstica de Sarabia sí había sido intervenida por la Policía.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. | Marelbys Meza - Foto: Revista Semana

El diario narró cómo el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, “expresó su enojo” en unos audios publicados por la revista SEMANA, donde dio a entender que la campaña había infringido los límites legales de gasto y amenazó con revelar el origen del dinero.

Tras hacer un breve resumen sobre el escándalo por el que atraviesa el Gobierno, el diario hace un análisis sobre la posibilidad de que Petro “sobreviva al escándalo” asegurando que “derrocar a un presidente es difícil en Colombia”, ya que ningún jefe de Estado en funciones ha sido destituido y que según analistas Petro sobrevivirá.

Sin embargo, el periodista asegura que no le será fácil al presidente tapar el escándalo, pues ya se han incluido investigaciones por parte de la oficina del fiscal general sobre las chuzadas y una investigación por parte del ente electoral y el comité de ética de la Cámara baja sobre si la campaña de Petro infringió o no la ley.

El presidente ha asegurado que no tiene nada que ver con las acusaciones contra su gobierno por la posible intervención de teléfonos a civiles. - Foto: Presidencia

“El escándalo podría prolongarse por mucho tiempo con el gobierno empantanado en las investigaciones”, dice el Washington Post en su artículo.

En otro aparte, el artículo sobre la crisis del Gobierno Petro aseguró que pese a la situación de incertidumbre que vive el país por la salida de dos miembros cercanos al gobierno, el periodista de Bloomberg asegura que los mercados reaccionaron positivamente al escándalo.

“Muchos inversionistas temían que los proyectos de ley de asistencia social acabaran con el déficit fiscal y se sintieron aliviados de que las propuestas de Petro fueran derrotadas o suavizadas”, dice el artículo, asegurando que la moneda colombiana ganó cuando los aliados de Petro dentro del partido comenzaran a dividirse.

Finalmente, la publicación del diario estadounidense aseguró que según el análisis realizado a la crisis, el resultado no será la terminación del gobierno de Petro, ya que “si bien su capacidad para aprobar legislación puede estar severamente restringida en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso”.

El presidente ha recibido cientos de críticas por sus fuertes palabras en contra de la libertad de prensa durante su discurso en la Plaza de Bolívar. - Foto: NurPhoto via Getty Images

También, el presidente ejerce un gran poder en Colombia, podría gobernar por decreto por un tiempo, aunque la corte constitucional pudiera revocar los decretos que están destinados para emergencias como la pandemia de covid-19.