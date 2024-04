Concejal Diago radicó queja disciplinaria en contra del canciller Leyva por pasaporte diplomático de Juan Fernando Petro

Luego de que SEMANA denunciara que Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, y su pareja se movían por el mundo con un pasaporte diplomático, pese a que no tenían derecho para adquirir este documento, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, anunció acciones en contra del canciller Álvaro Leyva.

El pasaporte diplomático fue expedido por el Ministerio de Relaciones. Al revisar la Resolución 6885 de 2023, en la que se especifica qué colombianos pueden tener derecho al pasaporte diplomático, no se muestra en ese grupo a los hermanos del jefe de Estado. Los únicos parientes que aparecen son los cónyuges y los hijos . No se menciona a hermanos ni mucho menos a las cuñadas. Sin embargo, la señora Beth Levy Bethel, de nacionalidad colombiana, nacida en el municipio de Lérida y esposa de Juan Fernando Petro, también tuvo el pasaporte diplomático.

En su momento, SEMANA habló con Juan Fernando Petro, quien, muy molestó, insistió en que fue él quien solicitó personalmente el pasaporte, creyendo que, por ser miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, podía tenerlo. No obstante, es de mencionar que hace varios meses lo expulsaron de esa entidad, como lo ha manifestado públicamente el director de la comisión.

“Hagan lo que quieran con ese pasaporte, a mí me importa un comino”, dijo Juan Fernando Petro, y añadió: “Yo no voy a utilizar el pasaporte diplomático. Me lo dieron sin aclararme cosas que a nadie le importaron, pero ahora, sí que hay que armar un escándalo, a todo el mundo le importa”, dijo.