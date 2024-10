Concejal Juan David Quintero anuncia demanda de inconstitucionalidad para buscar el libre mercado de licores en Bogotá

Galán revela en SEMANA que no descarta crear nuevos impuestos en Bogotá: “Hay que dar esa discusión”. Vea la entrevista completa

De acuerdo con el cabildante, las demandas no discuten la constitucionalidad de lo que establece el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 1816 de 2016: que Bogotá solo recibe el 10,5% del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de la participación de licores destilados que se cause sobre productos que se consumen en Cundinamarca y en el Distrito Capital.

“Bogotá al ser el Distrito Capital de todos los colombianos no debería tener un monopolio rentístico especial atado a Cundinamarca, en el cual solo recibe el 10,5% de lo que se causa por el consumo de licores destilados en su jurisdicción y Cundinamarca, y no puede ejercer ningún control sobre la Empresa de Licores de Cundinamarca porque no hace parte de su junta directiva”, dijo Quintero.