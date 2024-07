Congresista Piedad Correal advierte que en Comisión Primera están “alerta” ante la constituyente: “Petro quiere ampliar su período”

SEMANA: Usted es la única congresista del Partido Liberal que no es cercana a Petro, ¿cómo no han logrado convencerla?

PIEDAD CORREAL: Creo que me han analizado algunas personas que trabajan con el Gobierno. Yo siempre he sido clara con mis posturas, incluso, cuando radican los proyectos de ley. La independencia da mejores resultados, le gusta a la gente, va con toda mi convicción y formación profesional. No me convencerán nunca, excepto a que tengan unos argumentos muy sólidos, al menos, en el caso de las reformas.

SEMANA: ¿La han tratado de acercar a Petro?

P.C.: Obviamente algunas personas, sobre todo colegas de algunas bancadas, del Pacto Histórico, uno va desarrollando colegaje. Pero tengo fama de que cuando tengo una postura, difícilmente cambio mi punto de vista.

SEMANA: ¿Es cierto que en el Partido Liberal el grupo de mujeres petristas tienen un grupo de WhatsApp que se llama mujeres sin Piedad?

P.C.: (Risas) Sí, sí, eso ocurre en la Cámara, pero es una situación de colegaje, no lo tomo como un insulto. Yo soy compañera de trabajo de todas mis colegas mujeres, son valiosas. Ellas sí tienen un grupo que las denominan ‘mujeres sin Piedad’, pero le cuento, también hay otro grupo de hombres liberales que se denominan ‘Los piadosos’. Intentamos crear nuestro grupito para hablar, entre otras cosas, de las proposiciones que queremos sacar adelante. Eso no me molesta. El Partido Liberal para mí, en la próxima legislatura, tiene que fijar unas posiciones mucho más de independencia. Yo, a veces, les digo a mis colegas que debemos ser más independientes, yo soy del pensamiento que debemos irnos a la independencia.

El presidente Gustavo Petro. (Colprensa - Catalina Olaya) | Foto: Catalina Olaya

SEMANA: ¿Cómo fue su reacción cuando se enteró de las mujeres sin Piedad?

P.C.: Somos 11 mujeres liberales, ellas tienen un grupo, se llaman así, me enteré porque en la pasada legislatura se organizaron y fijaron sus posiciones. Conocí eso hace más de un año. A mí me da independencia la forma como estoy trabajando. Soy muy institucional en el partido, yo respeto mucho al presidente César Gaviria. Me he caracterizado por eso y por eso seguiré luchando.

SEMANA: ¿Y esas congresistas liberales son cercanas a Petro?

P.C.: Obviamente ellas han aprobado algunas reformas de forma positiva. Yo no aprobé la reforma a la salud y tampoco la pensional. Por cierto, fue terrible lo que pasó en la Cámara cuando adhirieron el texto del Senado.

Piedad Correal Rubiano, representantes a la Cámara por el Partido Liberal. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Ya es hora que el Partido Liberal salte a la independencia del gobierno Petro?

P.C.: Sí, lo he venido diciendo al secretario general del partido, al presidente César Gaviria. Incluso, él ha dicho que ya está en independencia y que ha dado todas sus declaraciones, pero yo considero que eso se debe llevar a la bancada y se debe votar. Le voy a hacer una confesión: muchos colegas liberales que apoyan al gobierno Petro están de acuerdo en que se deba someter a votación y si se gana internamente el Partido Liberal pase a la independencia. No se trata de hacer oposición, se aprueba lo bueno y lo malo no. Por ejemplo: no estoy de acuerdo con la Constituyente, sé que la van a radicar por la Comisión Primera Constitucional de la Cámara. Yo seré la primera opositora en ese sentido, porque la Constitución del 91 es un catálogo de derechos que no se pueden manosear.

La Comisión Primera de la Cámara está en alerta ante llegada de la ley que buscaría la constituyente. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Le han informado que presentarán la ley que buscará una Constituyente?

P.C.: Nos dicen que el Gobierno la radicará el 20 de julio, son rumores, pero estaré muy a la expectativa en la Comisión Primera. Se escucha que lo harán a través del Congreso, lo radicarían en las comisiones correspondientes, pero los términos no dan. Esa ley tendría que ir a revisión a la Corte Constitucional. Es un proceso largo y desgastante. El llamado mío es a no desgastarnos. Si eso ocurrió con una reforma a la salud ,que no se consensuó y que volverán a presentar, no imagino con la Constituyente. Mejor dediquémonos a gobernar.

SEMANA: ¿La Comisión Primera de la Cámara tiene las alarmas encendidas ante la posible llegada del proyecto de ley que buscaría una constituyente?

P.C.: Sí, tenemos un grupo grande, no puedo decirle cuántos, pero sí con los colegas que hablo estamos muy pendientes de ese tema. Esta comisión es muy estudiosa, tenemos que estar muy en alerta.

SEMANA: ¿Petro quiere reelegirse?

P.C.: Él ha dicho que no, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también dijo que no habrá reelección. Yo preguntaría más bien: no hablemos de reelección, ¿será que Gustavo Petro quiere que se le amplíe su período? Eso es una cosa distinta.

SEMANA: ¿Usted cree que en lugar de reelegirse, Petro quiere ampliar su período?

P.C.: Yo creo. Me preocupó mucho cuando vi a un miembro de un grupo al margen de la ley hablando en una entrevista y diciendo que el Gobierno Petro tenía que ampliarse el período, porque cuatro años no son suficientes. Me preocupa que eso esté haciendo parte de las mesas de negociación y esté enlazado a esa posible constituyente. A uno lo eligen para cuatro años, respetemos la institucionalidad. Por cierto, al Presidente le han preguntado por la reelección, pero no si le gustaría ampliar su período. Tenga la certeza que lo voy a hacer si hay debate en la Comisión Primera.

SEMANA: De otro lado, si el Partido Liberal quiere ir a la independencia, ¿por qué no lo hacen?

P.C.: Yo le dije al presidente César Gaviria que ya deberíamos irnos a la independencia, le expresé que debería ser en bancada. Él está esperando citar la convención nacional, pero pienso que no podemos irnos hasta allá, porque nos han informado que será en noviembre y la decisión debe ser rápida.

SEMANA: ¿No cree que el temor que existe obedece a que las mayorías en la Cámara hoy están con Petro?

P.C.: Yo no creo que las mayorías estén con el gobierno Petro, esa bancada está muy dividida, veo a unos colegas que sí quieren irse a la independencia, otros que no, unos que hablan de hacer una votación secreta. Como sea, pero se debe tomar una decisión rápida. Que el Partido Liberal vaya a la independencia es un mensaje bueno para el país.

SEMANA: El Partido Liberal está en el gobierno Petro, ¿tienen representación política?

P.C.: La verdad, no la veo. Hubo una representación política en algunos ministerios de personas que militaron, que estuvieron en el Partido Liberal y que ya no están. No veo una representación tan férrea y menos ahora con el nuevo gabinete.

SEMANA: ¿O la representación política está, pero en manos de unos congresistas y no en el Partido Liberal?

P.C.: No sé, no me atrevo a aseverar.

SEMANA: Lo que nadie entendería es que si no tienen representación política, ¿por qué insiste el Partido Liberal en seguir con el gobierno?

P.C.: Sí y no se trata de eso. Uno puede tener representación política, pero tomar conciencia que es mejor la posición de independencia.

SEMANA: ¿Petro se tomó el Partido Liberal y lo fraccionó como lo hizo con la Alianza Verde?

P.C.: Sí hay unas personas que son más cercanas al gobierno Petro, pero es una democracia. Hay una situación que ocurre en el Partido Liberal y es que somos muchos. Somos 33 en Cámara, muchos, obviamente hay diferentes formas de pensar. Es casi imposible llegar a la unanimidad y eso se ve en otros partidos.

SEMANA: Por último, ¿qué tanto escucha Petro al expresidente César Gaviria?