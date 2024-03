Congresistas antioqueños están molestos y sentidos con Petro: “El presidente ni ayuda ni deja avanzar”

Los canales de comunicación entre el Gobierno de Gustavo Petro y Antioquia están quebrados. En los 19 meses que lleva en la Casa de Nariño, el presidente Petro no se ha reunido con la bancada paisa y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, está pidiendo por todos los medios recursos para terminar las vías de cuarta generación del departamento, que, asegura, están desfinanciadas.

Esa cita estaba siendo gestionada por el propio Pacto Histórico, porque los únicos congresistas de la bancada paisa que tienen una relativa comunicación con el jefe de Estado son los de esa coalición. Hubo uno que sí cedió para perseguir los intereses del departamento, pero otra que no les copió del todo a sus copartidarios.

El representante Alejandro Toro le mandó una carta el presidente Petro pidiéndole una reunión y fue justamente él quien consiguió esa cita en la Casa de Nariño. Por el contrario, la senadora Isabel Zuleta se despachó aseverando que no le parecía correcto solicitar una reunión para una bancada que ha “maltratado” al presidente, pero que, en todo caso, acompañaría cualquier espacio con el Gobierno. SEMANA le preguntó a Zuleta por esa negativa, y la legisladora respondió que se trataba de un “chisme”.

El propio representante Toro les informó a los congresistas por un chat de WhatsApp de la bancada antioqueña que la cita sería el jueves y hasta le presentó la carta al presidente por la red social X para “avanzar en una agenda regional para todo el territorio antioqueño”. Al final no se concretó y la molestia de los paisas con el Gobierno subió de tono: no solo no incluyó las vías de cuarta generación en el presupuesto nacional, sino que los dejó plantados.