“Creo que esta acción era innecesaria. Pudieron bajar la estatua tranquilamente”: senadora animalista sobre estatua de César Rincón

“Aquí les respondo a los periodistas que me han preguntado por el asunto de la estatua de César Rincón: que actos como el ocurrido en Duitama no desconfiguren la lucha por los derechos de los animales que, en esencia, es pacífica; ni nos desvíen de lo importante: la implementación de la ley que prohíbe las corridas de toros”, afirmó la senadora.

Además, dijo que se trata de “una acción que era innecesaria”. “Pudieron bajar la estatua tranquilamente, sin necesidad de ofender a un sector de colombianos o, mejor aún, dejarla para recordar el pasado y no repetirlo, anexando una placa en memoria de los toros asesinados. Creo que quienes hicieron esto se equivocan: siembran resentimiento y despilfarran recursos en actos populistas”, aseguró la congresista.

Gustavo Bolívar no estuvo de acuerdo con la tumbada de la estatua de César Rincón en Duitama: “No participé de eso”

Aunque Gustavo Bolívar destacó un mensaje similar, SEMANA conoció que el director del DPS también estuvo en desacuerdo con ese acto. Según dijo el mismo funcionario, le señaló al alcalde del municipio “que tenía que hacerse con mucho respeto porque César Rincón es un colombiano respetable en el país, un ciudadano que, en su momento, había marcado un hito, una historia; esa fue una época donde no se tenía tanta conciencia sobre el maltrato y sufrimiento del animal. Entonces, el país no iba a entender que una persona que no le ha hecho mal a nadie y que es un buen ciudadano reciba ese trato”.