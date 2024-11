“Creo que no se compró un solo software de espionaje”, la nueva teoría que plantea Petro tras revelaciones de EE.UU. sobre Pegasus

Por eso ahora, el mandatario en su mensaje en redes aseguró que la teoría que en realidad tiene sobre este tema todavía no la ha dado a conocer, pero por sus palabras da a entender que no solo se habría comprado Pegasus, sino otros software de espionaje.

“No tengo una teoría pública sobre Pegasus. La que tengo, que por ahora me reservo, hasta comprobarlo, no la he dicho por simple prudencia. Creo que no solo se compró un solo software de espionaje. Pegasus solo sirvió de modelo para un gobierno sin respeto de los derechos humanos”.